中華隊35人名單大風吹！中華職業棒球大聯盟和中華民國棒球協會，今（11）日進行明年2月的經典賽資格賽選訓會議，除了確定教練團人選外，也提出35人名單。總教練曾豪駒透露，名單中僅有陳傑憲是12強賽奪冠的班底，且相比先前12強賽的大名單，旅外選手增加至12、13人，或許球迷將有望見到更多年輕好手參戰。
旅外戰力大增 2關鍵點影響
棒協和中職雙方對35人名單達成共識，總共有20位投手、3位捕手、7位內野手、5位外野手，整體配置和世界12強賽並無太大差異，但在投手方面列入更多可能人選。此外，曾豪駒透露，在這35人名單中，有約12至13名的旅外選手，佔據了全部名單的3分之1。
以12強賽的60人大名單為例，當時選入了52名中職選手，且僅有8名旅外選手，如今在經典賽資格賽的35人名單，且可能有將近翻倍的旅外戰力挹注。探究其原因，最首要的考量還是時間點。
世界棒球經典賽資格賽，比賽預計在2025年2月21日至3月6日進行，雖然和大聯盟、中職等職業聯賽的春訓撞期，但相比在季末舉辦的12強賽，不論是投手、打者普遍都已經調整好身體狀況，更適合投入在國際賽事，這是名單中旅外選手增加的可能原因之一。
而第二點，則可能受到12強賽中華隊奪冠情緒渲染，例如因為在大聯盟40人名單而缺席的野手鄭宗哲，不僅多次表達有意願參加經典賽資格賽，近期更留在台灣參加冬盟，調整自我的打擊狀態，而效力海盜隊2A的投手陳柏毓，也表示看到中華隊奪冠相當感動，會把自己準備好。
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棒協和中職雙方對35人名單達成共識，總共有20位投手、3位捕手、7位內野手、5位外野手，整體配置和世界12強賽並無太大差異，但在投手方面列入更多可能人選。此外，曾豪駒透露，在這35人名單中，有約12至13名的旅外選手，佔據了全部名單的3分之1。
以12強賽的60人大名單為例，當時選入了52名中職選手，且僅有8名旅外選手，如今在經典賽資格賽的35人名單，且可能有將近翻倍的旅外戰力挹注。探究其原因，最首要的考量還是時間點。
世界棒球經典賽資格賽，比賽預計在2025年2月21日至3月6日進行，雖然和大聯盟、中職等職業聯賽的春訓撞期，但相比在季末舉辦的12強賽，不論是投手、打者普遍都已經調整好身體狀況，更適合投入在國際賽事，這是名單中旅外選手增加的可能原因之一。
而第二點，則可能受到12強賽中華隊奪冠情緒渲染，例如因為在大聯盟40人名單而缺席的野手鄭宗哲，不僅多次表達有意願參加經典賽資格賽，近期更留在台灣參加冬盟，調整自我的打擊狀態，而效力海盜隊2A的投手陳柏毓，也表示看到中華隊奪冠相當感動，會把自己準備好。
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