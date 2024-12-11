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▲匹茲堡海盜3A的旅美好手鄭宗哲，日前表達高度意願想要參戰明年經典賽資格賽，但賽程與大聯盟春訓強碰，能否如願參賽，還得看球團是否放行。（圖／記者朱永強攝）

中華隊35人名單大風吹！中華職業棒球大聯盟和中華民國棒球協會，今（11）日進行明年2月的經典賽資格賽選訓會議，除了確定教練團人選外，也提出35人名單。棒協和中職雙方對35人名單達成共識，總共有20位投手、3位捕手、7位內野手、5位外野手，整體配置和世界12強賽並無太大差異，但在投手方面列入更多可能人選。以12強賽的60人大名單為例，當世界棒球經典賽資格賽，比賽預計在2025年2月21日至3月6日進行，雖然和大聯盟、中職等職業聯賽的春訓撞期，，例如因為在大聯盟40人名單而缺席的野手鄭宗哲，不僅多次表達有意願參加經典賽資格賽，近期更留在台灣參加冬盟，調整自我的打擊狀態，而效力海盜隊2A的投手陳柏毓，也表示看到中華隊奪冠相當感動，會把自己準備好。