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國泰金控今（11）日發布今（2024）年第4季台灣經濟氣候暨金融情勢，將今年經濟成長率預測值從原先3.7%上修至4.1%，明年則維持2.8%，但調降預測區間，並預估明年第1季台灣經濟氣候有6成機率由「朗」轉「陰」，川普上任後，金融市場恐將隨之波動，但在資金面仍充沛之下，金融情勢指數將波動於「趨向寬鬆」區間內，預估美國聯準會（Fed）12月會再降息1碼，台灣央行不會跟進，仍將維持利率不變。由於今年以來台灣景氣表現強勁，且主計總處調高過去7年經濟成長率數字，國泰台大產學合作團隊上修今年台灣經濟成長率預測值至4.1%。至於明年台灣受惠AI趨勢，相關半導體、電子零組件需求量產，成長動能應可帶動投資持續復甦，然而，整體外部需求面臨貿易戰風險，不利廠商投資信心，民間消費或受股市波動影響，正負因素相抵，維持2025年台灣經濟成長率預測值2.8%不變，但下修預測區間至1.6%~3.6%（原為1.8%~3.7%）。雖然AI趨勢帶動電子業需求量產，以及相應投資持續復甦，景氣動能仍有較佳表現，不過，國泰台大產學合作團隊認為，川普上台後市場觀望後續政策作為，經濟成長可能逐漸轉為低檔震盪，評估明年第1季台灣經濟氣候將由「朗」（景氣穩定）轉「陰」（景氣轉弱），出現機率將在60%以上。也由於美國經濟數據穩健，景氣衰退擔憂進一步減退，加上大選結果底定，金融市場風險偏好較強，近期美、歐金融情勢指數維持寬鬆局面。國泰台大產學合作團隊研判，核心CPI自4月以來均維持2%以下，惟醫療、房租、外食等服務通膨改善有限，通膨雖降溫仍接近2%水準，第4季台灣央行將維持利率不變，不會跟進主要央行降息。至於今年第4季，受到新台幣貶值幅度小於競爭對手，導致名目有效匯率指數（NEER）明顯升值影響，金融情勢指數（FCI）由「寬鬆」區間降至「穩定」區間。展望明年第1季，國泰台大產學合作團隊評估，市場持續關注Trump 2.0措施進展，金融市場波動性猶高，惟資金面仍是充沛，預期金融情勢指數將波動於「趨向寬鬆」區間內。不過，國泰台大產學合作團隊認為，2025年仍有6大因素牽動台灣經濟表現，包括1、川普關稅政策導致全球貿易戰風險升溫，影響全球需求前景；2、美國通膨降幅及降速不如預期，降息時點延後及降幅縮小；3、Fed利率續處相對高檔且時間拉長，壓抑全球投資及消費需求；4、中國政策刺激幅度不足，房市持續疲弱，景氣復甦不如預期；5、央行限貸令或衝擊房市動能，房貸利率走升或壓抑國內需求；6、人工智能應用帶動科技業投資及產業升級轉型。