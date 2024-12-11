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▲台糖連續10年獲得TCSA企業永續獎肯定，副總經理蔡東霖(右)代表受獎。（圖／經濟部）

為實現健康及綠色產業標竿的願景，多年來台糖公司積極落實ESG永續行動策略，各項作為深獲外界肯定，今年於「TCSA台灣企業永續獎」評比中，再度囊括雙項大獎。這是台糖連續第10年獲得企業永續獎的肯定，充分彰顯台糖在永續經營上的卓越績效。第17屆TCSA台灣企業永續獎頒獎典禮今（11）日於臺北漢來大飯店舉行，台糖在綜合績效的評比中，獲頒「台灣100大永續典範企業獎」；另在永續報告項目，台糖於傳統製造業中勇奪最高榮耀「白金獎」，顯見台糖在ESG執行力及資訊揭露方面皆有突出表現。台糖指出，今年ESG的亮點績效包含，兼顧農業生態保護與企業營運的「猛禽治鼠護蔗田」行動，以及融合循環經濟、淨零建築與關懷多元族群的「崇賢青銀共居循環住宅」。這兩項永續行動也讓台糖奪得今年「TSAA台灣永續行動獎」金獎與銀獎的殊榮。此外，台糖也全力支持國家能源轉型政策，持續推廣再生能源，穩步推進畜殖場改建計畫，同時結合農業技術與創新理念，推出兼顧環保與健康的食品，且獲得國內獎項肯定，例如「美人晶凍」即獲得「海宴水產精品獎」。而台糖亦響應政府社會住宅與長照政策，將自有學生宿舍轉型，更提供土地用於興建社會住宅，展現台糖對社會多元需求的關懷。台糖強調，台糖會以創新技術與務實作為，持續提升台糖在ESG領域的貢獻，並會透過與外界的深化合作，為臺灣的永續發展注入更多動能，書寫新篇章。