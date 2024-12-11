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▲日商羅森公司於今年8月30日，申請「LAWSON STATION」、「LAWSON」商標。 （圖擷取自智慧財產局商標檢索系統）

日本LAWSON近期傳出在台註冊商標，是否預告插旗台灣引發討論，不過台灣超商市場飽和，各專家分析指出，LAWSON最有可能透過收購萊爾富實現快速佈局，對此萊爾富首度正面發聲「萊爾富跟Lawson 沒有任何的接觸，我們努力的把自己做好」；OK超商也表示「無此計畫」。也有網友透露「10年前就註冊過商標了」，恐是白高興一場。針對是否有機會被日本超商LAWSON收購一事，萊爾富官方首度正面回應據悉，日本知名連鎖便利商店LAWSON，今（11）日傳出早在今年8月已經在台灣註冊商標，有望來台開店，不過台灣便利商店飽和率排行世界第二。不少專家分析指出，LAWSON進駐台灣的戰略路徑，可能採取收購萊爾富或OK超商，快速打開在台灣市場的規模經濟。不過也有不少網友直言，LAWSON商標早在10年前就已經在台灣註冊過「只是例行註冊和展延，不懂有什麼好討論的」、「應該只是怕商標被冒用例行註冊而已！他在韓國也一樣有註冊」、「只是註冊商標，避免商標蟑螂」，在消息尚未明朗前，已有多種劇本瘋傳，實際是否進駐台灣，還需要等官方進一步公佈消息。