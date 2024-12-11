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▲Lisa與弗雷德里克一起在義大利米蘭餐廳吃飯，畫面中兩人低調地坐在靠牆的位置，弗雷德里克專注地盯著女方講話。（圖／翻攝自小紅書）

▲同為近兩日，還有粉絲分享Lisa（右）與弗雷德里克（左）單獨在義大利的日本料理餐廳用餐。（圖／翻攝自小紅書）

▲Lisa（右）與弗雷德里克（左）今年8月還被粉絲偶遇出沒夏威夷約會。（圖／sikecries X）

▲Lisa和弗雷德里克阿爾諾一起現身巴黎某餐廳，餐桌上除了Lisa，剩下都是男方的家人。（圖／哎一股清流微博）

韓國女團BLACKPINK成員Lisa和世界首富LVMH家族的三兒子弗雷德里克阿諾（Frédéric Arnault）爆出熱戀緋聞，雖然當事人們從未明確承認，但戀情曝光後雙方似乎越愛越高調，時常被粉絲目擊「0偽裝」一起出遊，Lisa還和男方的家人們一起吃過飯、參與家庭度假。近日又有數位粉絲在社群平台中分享在義大利米蘭街頭偶遇Lisa和弗雷德里克一起吃飯、逛街的畫面，兩人甜蜜模樣也全被記錄下來。近來有粉絲在中國社交平台小紅書中，曬出Lisa與弗雷德里克一起在義大利米蘭餐廳吃飯的背影照，畫面中兩人低調地坐在靠牆的位置，弗雷德里克專注地盯著女方講話。由於照片並未拍到Lisa正臉，不少粉絲質疑並否認此事，沒想到多位粉絲紛紛分享近幾日在米蘭各地巧遇兩人的故事，Lisa與弗雷德里克似乎是私下出遊，被目擊的大多時候身旁都只有一名保鑣。其他粉絲們接著透露，Lisa當天身著深藍色大衣與圍巾，本人又纖細又漂亮，而弗雷德里克看起來也相當紳士，兩人除了吃飯外還一起現身蒙特拿破崙大街的LV門市，模樣比想像中登對。據該原PO表示，Lisa臉上毫無遮擋還與大方粉絲對視，似乎絲毫沒有想掩飾戀情的打算。Lisa與弗雷德里克自一年多前傳出緋聞，雖然中間曾被爆料已分手，兩人也從未回應過這段戀情，但今年以來小倆口的感情似乎逐漸升溫。Lisa先是被民眾偶遇與男友全家一起吃飯、還到夏威夷旅遊、出席非公開活動，之後她又在新歌歌詞中提到「綠眼睛的法國男孩讓我著迷」，讓人不免猜想兩人依然熱戀中。