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韓國總統尹錫悅在3日無預警戒嚴，還派出軍隊封鎖國會，儘管6小時後解嚴，仍在韓國社會掀起了不滿聲浪。韓國警方針對戒嚴案所成立的特別搜查團，於11日前往位於首爾龍山的總統辦公室及聯合參謀本部等地進行「扣押搜索」，然而在經過4小時對峙，仍無法進入。根據韓聯社報導，負責調查「1203戒嚴事件」的韓國警察廳旗下國家偵查本部特別偵查團11日上午向首爾龍山總統府派遣18名偵查員，對戒嚴前後的國務會議記錄等資料進行查抄。不過據警方國家偵查本部特別偵查團消息，調查人員於當日上午11時45分抵達總統辦公室的民情辦公室，開始辦理進入手續。然而，因與總統警衛處未就搜查方式達成共識，至下午4時為止，雙方已僵持超過4小時。據悉，雙方目前正在討論是否以資料自願提交的形式進行處理。本次搜查扣押的執行期限截至日落為止，當地日落時間約為下午5時14分。搜查扣押令中列明的被告是尹錫悅，搜查範圍包括總統辦公室、國務會議室、警衛處及聯合參謀本部大樓等。聯合參謀本部大樓位於總統辦公室大樓旁，兩處均受出入管制。根據調查，聯參大樓地下室曾是戒嚴期間的戒嚴司令部作戰室所在地。警方計劃對聯參大樓內戒嚴司令部曾使用的戰鬥控制室、指揮控制室及決策支援室等機密設施進行搜查扣押。此外，若調查機構在申請搜查扣押令時，要求法院批准夜間執行，法院在認定有必要時，可能會於搜查扣押令中加入「本令可於日出前或日落後執行」或「夜間執行許可」等字樣。通常，搜查扣押令的有效期為一週內，因此若當天未能完成協商，警方可在令狀有效期內繼續嘗試執行搜查。報目前仍無法確定尹錫悅是否人待在總統辦公室，而警方認為尹錫悅所涉及的犯罪嫌疑包括內亂、軍刑法上的叛亂等。從扣押的物品、相關人員的證詞，警方判斷尹錫悅為此次內亂的「主謀」。