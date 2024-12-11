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台鐵宜蘭線「第三雙溪及新社橋改建工程」完工，台鐵公司今（11）日公告，西正線預計在12月14日(星期六)跨12月15日(星期日)辦理軌道切換作業，將影響4班列車，12月14日1班區間快車，班次(北上4039)及12月15日3班區間車，班次(北上4107、南下4112、4118)，每列次大約延誤3~8分鐘，台鐵公司原第三雙溪橋於民國72年竣工通車、民國73年完成擴建(東正線)使用迄今已40餘年，該橋位於貢寮至福隆站間，位處新北市田寮洋濕地範圍區，是雙溪河入海前的洪泛平原，這處天然窪地亦是候鳥飛到台灣的第一站就在新北的田寮洋，近年來，因氣候變遷影響，每逢颱風豪雨洪汛期間，常發生洪水災害，導致鐵路路線中斷，尤其90年納莉颱風及93 年納坦颱風過境期間，就曾發生洪水漫過軌道，路基遭掏空流失，導致宜蘭線鐵路嚴重中斷損壞，列車停駛，造成營運巨大損失。台鐵就其現有基礎建設，落實政府推動「易淹水地區治理計畫」並改善強化鐵路橋梁結構，以符合最新耐震規定，爰辦理「鐵路行車安全改善計畫-宜蘭線第三雙溪及新社橋改建工程」，原橋長80公尺，新橋總長485公尺，橋梁底提高2.63公尺，跨河段設計跨徑改為40公尺4跨連續箱梁橋跨越雙溪河，新橋完成後一併改善小半徑曲線，提高優化鐵路路段，建構安全路廊與防災環境，提昇旅客服務乘車品質及增加宜花東地區觀光收益與貨物輸運需求。本工程改建經費約7億5,077萬元，工期1,683日曆天，目前西正線預計113年12月14日(星期六)跨12月15日(星期日)辦理軌道切換作業，將影響4班列車，12月14日1班區間快車，班次(北上4039)及12月15日3班區間車，班次(北上4107、南下4112、4118)，每列次大約延誤3~8分鐘，當日影響列車班次表將於雙溪站、貢寮站、福隆站、臺鐵公司官網公告、並於台鐵e訂通APP提供查詢。