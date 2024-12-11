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全球AI生態系統正經歷前所未有的蓬勃發展。金屬中心12月10日舉辦「AI驅動•智見金屬產業新未來」論壇暨特展，深入解析如何透過AI優化生產流程、提升效率、降低成本。多位重磅專家分享國際趨勢與成功案例，揭示產業AI轉型的關鍵策略。現場並設有AI技術展示區，探索AI如何為製造業創造突破性價值，為產業注入轉型動能，邁向智慧製造新未來。活動現場也設置「AI技術展示區」展示金屬中心AI技術成果，如國內首創「銲接機器人」，透過AI導引人機協作模式，完成結構多樣式銲接，整合雷射追蹤、2D/3D視覺辨識缺陷，解決大型鋼構產業經驗師傅缺乏困境，已應用於台灣桃園國際機場等場域。此外，將「無人機」運用AI技術導入山難救援情境，可快速定位待救者位置，有效縮短搜救行動的時間。將「金屬扣件生產」導入智慧製造，實現模具精準、品質監控及預診等數位升級。成功開發結合AI技術、遊戲化治療及課後評估功能的「語言互動治療軟體系統」，有效提升兒童語言治療成效。金屬中心執行長賴永祥表示，金屬中心不僅專注AI技術研發，在技術落實與產業升級上也扮演重要角色，此次藉由辦理AI論壇及特展，積極響應政府產業政策。近年來人工智慧技術蓬勃發展，成為全球各領域不可或缺之核心元素。中心為協助政府推動台灣成為「人工智慧之島」政策，加速人工智慧的創新應用，讓產業人工智慧化，特於今(113)年5月成立人工智慧系統實驗室，並與日本 AI HAYABUSA簽署合作意向書，期透過雙方共同努力之下，將為人工智慧領域之發展開啟新的篇章。