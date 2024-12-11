我是廣告 請繼續往下閱讀

由聯合報主辦的「台灣2024代表字」票選活動結果揭曉，獲得第一名的是「貪」字；對此，立法院長韓國瑜表示，看到代表字是「貪」，聯想到若十步之內必有芳草，「十步之內是不是也會有雜草？」、「這個社會的心是迷亂的」，讓人不得不警惕和自我檢討。韓國瑜今（11）日在立法院接見113年度全國好人好事獲獎代表等一行人，在致詞時表示，世界上有三種人令人感佩在心，一是宗教家，能夠自渡渡人，第二是教育家，能夠春風化雨，渡下一代，第三是慈善家，送人玫瑰，手留餘香，今天在座32位好人好事代表，每一位背後都有很多感人的故事，「各位不光是心動，更寶貴的是行動，所以看到各位好人好事代表，來到立法院特別高興。」韓國瑜接續表示，時常看到許多天災、人禍、讓人感動、心酸的小故事，但人很奇怪，即便有善念，心動跟行動之間仍有距離，但得獎人不光是心動，而且還有行動，這些善心義舉讓人為之感動。韓國瑜提及，「十步之內必有芳草」，我們可能在近距離內找到善心人士，但今天看到《聯合報》選出2024年的代表字是「貪」，「我在聯想，十步之內必有芳草，十步之內是不是也有雜草？」讓人不得不警惕和自我檢討。韓國瑜表示，這個社會的心是迷亂的，已經和過往有所不同，今天人心迷茫也好，價值觀混淆也罷，但在座得獎人的行動就揭櫫了，只要每個人在自己的崗位上，願意付出一點小小的微光，就能夠把小小的微光，凝聚成巨大的光芒，照亮社會人心。