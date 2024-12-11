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每個月那幾天，擔心外漏、覺得悶熱，有時突如其來的刺癢感更加劇生理期的困擾，然而，擺脫刺癢的關鍵就是選最天然的衛生棉！新生代女神王淨近日在 IG 大推自己愛用的蘇菲天然原生棉，告訴女孩們只要選對衛生棉，輕鬆和經期不適說再見！女孩們每個月的困擾任何人都不例外，而百萬 YouTuber 白癡公主在 IG 搞笑扮演超級英雄提到「超級英雄也沒有生理假」，面對每個月那幾天頻繁的刺癢困擾，連超級英雄都會擔心是不是褲子太緊等，說出眾姊妹的心聲。白癡公主也大方分享面對刺癢問題的英雄法寶，也破除大家的困擾迷思，大推王淨愛用同款，選用無漂白無添加的天然原生棉，不僅移除了對肌膚的刺激因子，使用起來的親膚不刺癢，一招打擊姊妹們經期的所有不適！而這股超自然的魅力，連最美英文老師 Peggy 近期去美國時也帶上蘇菲天然原生棉全系列，大方拍影片分享即使在 That time of the month 也能什麼都不用擔心的好夥伴，連網友也留言認同「真的蘇蘇胡胡~」、「天然的熊讚」等熱烈迴響！生理期就用蘇菲天然原生棉更好的對待自己，現在和王淨一起選對衛生棉擺脫刺癢問題！各大通路都有限時優惠，立即入手享受最天然的呵護！