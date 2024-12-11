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隨著朱育賢確定轉戰味全龍，其他3名自由球員陳子豪、詹子賢、陳韻文未來動向備受關注，而中華職棒自設立自由球員制度以來邁入22年，熱度終於來到新高，也有助於台灣職棒發展。現年32歲的朱育賢，以今年年薪75萬（全額轉隊費1125萬）為今年「自由市場F4」中最高薪球員、史上唯一破千萬的最大咖球員，樂天桃猿一度傳出要端平均月薪85萬的3年合約留人，但最終在昨日確定，朱育賢和味全龍達成平均月薪85萬的4年合約。而同樣為野手的兄弟「雙子」陳子豪、詹子賢是接下來的焦點，前者在30歲前進入自由球員市場，握有年紀及長打火力的優勢，使得有超過2隊想讓他簽下長約，傳出味全龍簽下朱育賢後，還想繼續網羅他，以利增加砲火重返季後賽，今年月薪60萬的陳子豪有機會挑戰史上首次6年複數年合約。詹子賢今年在年輕球員竄出後，發揮空間受限，本季月薪為63萬（全額轉隊費945萬），在他宣告FA後傳出至少有3隊有興趣，不過近期多指向將往南漂，若是有望與文化大學學長王柏融在台鋼雄鷹合體，勢必將掀起話題。F4中唯一投手陳韻文上個月底剛滿29歲，正值巔峰且生涯累積154救援成功，是中職史上救援王，若沒有大傷，200里程碑指日可待，經紀公司也指出，包含母隊統一獅在內，有4隊想爭取，今年月薪60萬，若其他隊捧80萬長約搶人，統一要留人勢必要大撒幣了。中職自2009年設立自由球員制度後，第一個轉隊成功的是，2016年1月林智勝和中信兄弟簽下3年3600萬合約，另有每年最多300萬激勵獎金，合約總額最高達4500萬、平均年薪1200萬，皆創下當時史上之最。8年後，自由市場熱度來到新高，朱育賢以破4千萬合約轉隊，另三人也還有機會挑戰「薪」高，無疑都對台灣職棒發展注入強心針。中職在球員轉隊異動與各國比起來都是保守，如今能將自由市場活絡起來，不論對提升整體競爭力、促進球員生涯發展，甚至帶動市場與商業價值都是有益的。