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▲蔡依林透露，目前新專輯和演唱會的計畫已經送出去了。（圖／記者李政龍攝）

▲蔡依林表示，希望可以多累積一點回饋再攻上台北大巨蛋。（圖／記者李政龍攝）

天王周杰倫在上週結束一連4天的台北大巨蛋演唱會，成為「破蛋」第一人，接著年底換張惠妹接棒，許多粉絲也許願蔡依林可以考慮站上台北大巨蛋開唱。今（11）日蔡依林出席代言活動，被問到新專輯和演唱會進度，她透露明年將有好消息，要大家把錢存好。另外，被問到是否有機會站上大巨蛋、是否有去看「第一場大巨蛋演唱會」，她則笑說，「嗯⋯我還沒有，希望多累積大家的回饋，看我能不能有一點心理準備。」對於雙J是否再合體，她也說「目前沒有計畫。」台北大巨蛋在12月迎來周杰倫和張惠妹的演唱會，蔡依林今天也被問到，是否有計畫最快何時攻上大巨蛋？她表示，新專輯出來之後會一起和大家宣布，至於新專輯的進度，「已經非常棒了」，只剩下一首歌還沒錄，且因為「她唱得太開心」，這次還多追加一首歌，也就是說屆時將有11首歌曲，「明年春天將和大家見面。」現場媒體也好奇，蔡依林年底是否有機會以嘉賓身分站在台北大巨蛋，她先是停頓一下，引起眾人驚呼，不過下秒又否認「沒有啦！」她也透露，自己跨年放假、沒有工作，「演唱會結束後壓力滿大的，有逼自己有一個進度，前陣子壓力滿大的，後來終於有一個很清楚的方向，肩膀有比較鬆了。」還笑說因為壓力大到長痘痘。蔡依林還透露，因為專輯將在春天出爐，「所以請大家把錢存好。」而演唱會的內容已經和新專輯一起交出去了，所以會同步計畫。訪問期間也提到姊姊日前去看周杰倫演唱會，蔡依林表示，「看演唱會都滿開心的，但我們沒有提到這個。」至於是否想去看大巨蛋第一場演唱會？她表示，「我…還沒有，想要多累積一點多一點回饋，進去看我能不能有點心理準備」，也說目前雙J合體完全沒有計畫。