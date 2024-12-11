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日本奈良縣的奈良公園被許多觀光客列為必訪之地，在公園內的奈良鹿更是日本重要的文化資產，亦被視為「神之使者」；然而，近年來中國遊客用腳踢奈良鹿、穢物餵食的情況層出不窮，近日更有中國女子在社群平台自爆，因覺得奈良鹿仙貝不划算，自己網購了上百片雜糧餅乾，帶去奈良餵食，喊話要實現鹿餅乾自由，反引來日本民眾撻伐。這名中國女子在小紅書分享奈良旅遊心得，她透露，自己不是第一次去日本奈良旅遊，但覺得當地販售的鹿餅很貴，有被「奈良鹿餅乾刺客到了」的經驗，於是她這次決定提前在中國電商平台「拚多多」，以人民幣10元（約新台幣45元）的價格購入上百片雜糧餅乾，帶到奈良餵鹿。女子還為此感到自豪，聲稱實現了「鹿餅乾自由」，且她特別選擇成分單純且無油無糖的餅乾，路上餓了還能自己吃，甚至能擺攤賣給同胞。不過，這則發文反倒引來罵聲，因奈良鹿仙貝是專門生產給鹿吃的，奈良鹿若食用來路不明的餅乾，可能會導致危險，任意購買中國餅乾餵食奈良鹿的消息傳回日本社群。日本網紅原田將大在X發文指出「使用非奈良販售的鹿仙貝餵鹿很危險」，貼文吸引三百多萬人瀏覽，許多日本民眾留言痛批「中國製造的東西可能含有有毒物質」、「連鹿仙貝的錢都出不起，不要來日本玩了吧」。