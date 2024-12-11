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▲▼無妄合作社「開往天堂的海盜船」巡演圓滿落幕，謝碩元（左起）、林玉湛、郭力瑋、張皓鈞、Fergie Lian、斯九善。（圖／三創clapperstudio、苗家澍攝影）

▲無妄合作社主唱郭力瑋鼓勵樂迷堅持住理想。（圖／張家瑋攝影）

人氣搖滾樂團無妄合作社「開往天堂的海盜船」2024專場巡演，本月2日唱回台北，巡演期間擠進近4500名樂迷，收獲各界好評。最終場開場一連飆唱〈天堂 〉、〈我的手不是我的手〉、〈神的孩子都在摔跤〉揭開序幕，專場不乏經典曲目〈山頭〉、〈開店歌〉全場熱唱，主唱郭力瑋更感性的鼓勵樂迷：「做自己喜歡的事情、對的事情，找到理想之地，堅持下去！」《開往天堂的海盜船》專輯自10月發行以來，13首曲目如〈賣火柴的大酒鬼〉、〈神的孩子都在摔跤〉、〈天堂〉、〈秋去冬來〉等廣受好評，風格在樂團擅長的搖滾外，將曲風跨展出藍調搖滾、雷鬼、民謠等新方向，細緻敘事鋪陳。在專場巡演的呈現上，負責演唱會視覺設計的空氣腦唱片團隊延續2024年初「太陽的陰暗面」演唱會概念，以音樂概念延伸的VJ視覺呈現。團長謝碩元說：「其實站在台上不知道燈光與VJ如何表現，回家看側錄檔才知道原來與歌曲貼合地如此的好，真的很羨慕在台下的觀眾。」主唱郭力瑋感性的說道：「無妄合作社成立至今八年，發表過兩張EP、兩張專輯，貝斯手謝碩元、鼓手林玉湛、吉他手張皓鈞一路堅持到現在都不容易，製作專輯的過程中很多人會問我說，無妄合作社要怎麼保有自己，但又可以突破往前進？」以前的自己好像沒有辦法回答，但隨著專輯製作完成、巡演的進行，現在好像可以回答：「做自己喜歡的事情、對的事情，找到理想之地，堅持下去！」郭力瑋接著分享：「現在很多事情都可以在網路上找到解答，在持續創作的過程中也常常在想，大家想的共鳴是不是一樣的？一首歌 、一部電影是不是會有一樣的想法？我也要告訴大家不要急著得到別人的認同！現在看看現場站在你四周的每個人，有上班族、有學生、有音樂產業的工作者，每個人都不同，就因為如此世界這麼才會這麼有趣，好玩的事情都是在令人不安的狀況下才會發生！」隨即演唱〈山頭〉，也呼應當初創作該曲英文歌名烏托邦（Utopia），全場樂迷熱情合唱，或可以說是透過音樂，終於能夠在現實生活找到心中的理想之地。這艘開往天堂的大船隨著表演的尾聲靠岸了，結束前，無妄合作社也感謝專輯製作人克拉克（鐘禮學）、專場製作團隊空氣腦、團員與家人，以陪伴樂迷許久的〈開店歌〉、安可曲選唱新專輯中的台語小品〈秋去冬來〉與催淚感人的〈人們來了〉作為收尾。台北最終回，也是台灣今年最後專場，作為橘子集團與台北流行音樂中心共同主辦的「挺音樂! 音樂靠山計畫」支持項目之一，「挺音樂!」也幫引頸期盼海外樂迷詢問是否有機會進行更多的巡演？對於明年的計畫，無妄合作社表示：「我們的製作團隊越來越完整、默契越來越好，明年會繼續挑戰精良的製作規格，帶給觀眾更特別的體驗。」