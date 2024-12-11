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▲海洋委員會召開廉政及安全維護會報，由主任委員管碧玲主持。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞，期堅守律例及廉政價值。(圖／海洋委員會提供)

行政院海洋委員會於今(11)日，在該委員會會議室，召開113年廉政及安全維護會報，期勉堅守律例及廉政價值，並表揚11位在工作中展現高度廉潔自律、積極任事的優秀廉潔楷模，以資鼓勵。海洋委員會廉政及安全維護會報，是由主任委員管碧玲主持，副主任委員黃向文、吳美紅、主任秘書劉國列、所屬各單位主管，以及受獎的優秀廉潔楷模與會。海洋委員會主任委員管碧玲表示，廉潔是民主的基石，更是人民對國家公職的基本要求，自上任以來，即高度重視清廉，並於上任後立即會見政風處長，要求各單位嚴格遵循廉政規範，今(113)年9月、10月也分別在海巡署南部分署、艦隊分署分別增設政風單位，進一步強化機關內部的廉政風氣，並確保機關運作的清廉與高效。管碧玲說，海洋委員會為防範違紀違法、洩漏國家機密、收受賄賂等情事，持續以多元、系統化等廉政工作強化防堵措施，包含研訂獎勵及保護檢舉洩密案件實施要點，鼓勵同仁舉發、自首，也持續落實風險職務的盤點及輪調，結合律師辦理講習，編製指引手冊、繪本、動畫、微電影及辦理親子繪畫比賽等，以杜絕惡劣的風氣持續蔓延，充分展現海洋委員會廉能形象。管碧玲對於獲獎人員在承辦業務中，嚴格把關並節省公帑，拒絕接受行賄，並主動提供疑慮或不法情資，有效防範違法行為，堅守公職紀律的優良表現，深感欣慰，她並以「君子慎獨」與同仁共勉，要求堅守律例及廉政價值，維護人民託付的責任與信任。會中，邀請高雄市立空中大學校長陳月端、義守大學公共政策與管理學系教授蕭宏金，以及法務部行政執行署高雄分署分署長楊碧瑛與會，共同參與廉政議題討論，期借重他們從學術面、實務面的經驗與知識，啟發同仁以兼顧「廉」與「能」的思維實踐，推動各項海洋事務臻於完善。接受表揚的11位優秀廉潔楷模為，該會綜合規劃處科長王亭絜、秘書室科員林怡靜、海洋保育署綜合規劃組科員林貞吟、秘書室專員楊婉惇、海巡署偵防分署偵查員許儒林、海巡署艦隊分署小隊長林益勝、組主任林谷銘、海巡署北部分署小隊長湯柏威、士官督導長何仁耀、海巡署南部分署所長羅俊智，以及海巡署東南沙分署科員王志祥等人，以資鼓勵。