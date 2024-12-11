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勞動部勞發署吳姓公務員輕生案發生超過1個月，勞動部今（11）日召開記者會，發布案件重啟調查報告，內容出現前勞發署北分署長謝宜容新的霸凌事證，其中包括要求同仁工作時間在走廊一起跑步；對此，資深媒體人羅旺哲怒轟，「走廊跑步太扯了啦」，怎麼會有公務員把自己當班長？據報告，謝宜容要求同仁在工作時間一起集合在走廊跑步，擠壓同仁辦理日常工作之時間，無故增加同仁工作以外負擔，逾越業務上合理必要範圍，「又雖然是自願參加，然而卻常點名並質疑未到者理由之真實性，已涉入同仁私人生活洗好，並造成強迫跑步之結果，增加同仁之身心壓力。」針對跑步細節，勞動部說明，謝宜容要求同仁在下午上班時間，從一樓綠廊跑到三樓謝宜容辦公室，因為這中間經過其他辦公室、樓梯，所以並非可以安全跑步的環境，但又不能缺席，所以都讓同仁壓力很大。羅旺哲今（11）日在臉書發文痛批謝宜容「官威真大」，「走廊跑步太扯了啦！真的好誇張，又不是在當兵，怎麼會有公務員把自己當成班長一樣？」；有網友在貼文下方留言，「軍教片看太多？」，羅回覆道，「應該簽自願役」。