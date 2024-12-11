BWF年終賽今起在中國杭州登場，我國一哥周天成小組賽首戰面對世界排名第8的馬來西亞一哥李梓嘉，最終以13：21、15：21無緣逆轉，明天次戰要對上年僅24歲的中國二哥李詩灃。

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現年34歲的周天成，目前世界排名第9，今年入選BWF年度最佳男運動員，並生涯第5度參加年終總決賽，過去2018、19、22年都在分組預賽出局，最佳成績是2020年的銅牌。

周天成在小組賽分別要對上李梓嘉、世界第6中國李詩灃、世界第2丹麥Anders Antonsen。今天首戰對決李梓嘉，兩人過去10度交手，各取5勝，不過近期李梓嘉取得對戰3連勝。

周天成對戰小8歲李梓嘉　鏖戰39分鐘吞敗

今天首局，周天成在開局一度追成5：5平手，但李梓嘉較快進入比賽節奏，連拿6分攻勢拉開領先，周天成以13：21讓出。

次局，周天成屢屢展現拚勁，整個人撲倒在地救球，取得10：6領先，但李梓嘉靠著加速來迫使周天成失誤，加上今天防守狀態相當好，攻下一波1：9，快速逼出15：20賽末點，最後打出壓線致勝球，讓周天成以15：21吞下敗仗。


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