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▲勞動力發展署高屏澎東分署輔導6家事業單位獲就業菁采獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

▲勞動力發展署高屏澎東分署輔導6家事業單位獲就業菁采獎之殊榮，以搭建壯世代友善職場。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署輔導6家事業單位於日前獲勞動部就業菁采獎之殊榮，並於今(11)日在台北文華東方酒店，接受勞動部參事賀麗娟頒獎表揚，以資鼓勵，期搭建壯世代友善職場。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署所輔導獲得就業菁采獎的6家事業單位，有財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會、高雄捷運公司、中華精機廠公司、耆安公司附設屏東縣私立耆安居家長照機構、民眾醫院，以及柏文健康事業公司等6家事業單位。郭耿華說，勞動部為鼓勵事業單位運用職務再設計促進中高齡者及高齡者就業，今(113)年整合推出壯世代就業菁采獎競賽活動，獎項分為職場領航、世代共榮、職務再造，以及傑出推手等4大組別，該分署鼓勵所輔導的事業單位報名參賽。郭耿華並說，此次該分署所輔導的事業單位，有6家事業單位獲勞動部就業菁采獎之殊榮，得獎單位分別藉由提供各項創意與貼心友善設施與減輕中高齡者工作負擔等，友善作為來提高中高齡族群之認同感，而職場領航組有3家得獎者，為台東的一粒麥子基金會、高雄的中華精機公司及屏東的耆安公司，其積極聘用在地中高齡員工，透過彈性工時，並運用完善培訓機制、考取專業證照、健康管理計畫、實習生指導員及退休準備等機制，增強員工穩定性及滿意度，實現企業、員工雙向成長與產業永續發展。至於在職務再造組獲獎的的高雄捷運公司，不斷優化職場環境場域及職務再設計，購買合適輔具，例如為修繕屋頂的工程師申請空調衣避免高溫曝曬，並自行研發工作省力輔具讓中高齡員工工作更省時、省力，導入職務再設計提案獎勵制度，鼓勵員工提出職務上改革創新想法。而屏東的民眾醫院和高雄的柏文健康事業，鼓勵青銀世代合作及師徒制經驗傳承，諸多友善措施為青銀員工帶來職場安全的安心感並降低中高齡員工離退率，也為事業單位帶來更高的員工向心力，贏得世代共榮組優勝。郭耿華指出，高屏澎東分署近4年來，積極輔導轄區內24家企業及個人獲得相關獎項，為促進中高齡及高齡者就業樹立轄區內的企業標竿做好典範，更輔導近萬家在地企業強化內部觀念，給予中高齡員工鼓勵及支持，運用企業輔導、職務再設計、職場學習再適應等就促工具，輔導企業改善工作環境、推動開發彈性工時或部分工時職缺、採購輔具，並針對中高齡提供職業訓練，將青銀合作等友善作為納入工作內容，促進壯世代穩定就業。