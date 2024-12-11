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▲（圖／翻攝自YTN）

韓國總統尹錫悅本月3日宣布戒嚴，短短不到6小時後宣布解嚴，這次戒嚴事件引發政治動盪愈演愈烈，尤其在民間廣大抗議下，當局也加快調查腳步，與此同時群眾仍於國會大樓集會展開抗議活動。韓媒指出其中有一名暱稱「金民主」的神秘人國會大樓附近的咖啡廳替抗議民眾們買單，為此已經提供了500萬韓元的資金，約新台幣11.3萬元。今年五月立法院國會職權修法表決闖關期間，台灣有民間團體發起「青鳥行動」號召群眾到立院外抗議修法，期間就有不少無法參與到場的熱心民眾以捐物資的方式支持集會，而在韓國這次要求尹錫悅下台的抗議活動期間也有類似的行為，韓媒《YTN》就指有一名年約50歲的的匿名男子替抗議民眾買單，希望能展現對民主的支持。報導指出，韓國國會大樓位於首爾汝矣島，而在抗議現場附近的巴黎貝甜的汝矣島KBS分店，出現一名自稱「金民主」的神秘人到店內支付了500萬韓元，也就是相當於新台幣11.3萬元的費用購買咖啡，這筆金額約能支付1666杯美式咖啡。文內提到，「金民主」本人年約50歲，平時不太使用社交媒體，是在對方的同意下，才將這筆善款的收據上傳至網路與大眾分享，巴黎貝甜汝矣島KBS門市也證實有人支付了這筆500萬韓元費用。數萬民眾要求尹錫悅下台的激情在本週仍然不減，媒體也發現有許多年輕人手持應援偶像的手燈在示威現場大聲合唱，一邊改編熱門K-POP音樂歌詞為彈劾版本，一邊高喊「彈劾尹錫悅」的口號。