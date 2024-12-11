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公益彩券邁入第5屆，今（113）年截至11月銷售金額已達1425.8億元，全年有望創下歷史新高。台灣彩券公司也在年終表揚148位電腦型及立即型彩券績優經銷商，其中今年已75歲、來自台中的楊慶鐘，拿下全國刮刮樂銷售第3名，今年業績1900萬元，最高曾一年賣超過2千萬元，他也大方分享自己的銷售撇步，尤其是刮刮樂擺放方式及找錢技巧，都能提升銷售業績，讓消費者願意掏錢買彩券。楊慶鐘原本是機車行老闆，但一次車禍導致耳疾，後來將機車行交給兒女經營，自己改行賣刮刮樂，更上網研究找出生意好的彩券行一起「共銷」。後來，他透過朋友認識位在台中東區的來貴彩券行老闆，獲得同意後，在彩券行賣起刮刮樂，業績也相當好，目前一年業績都有在2千萬元上下。被問到刮刮樂的銷售撇步，他透露，除了在機車行累積的人脈，遇到節慶、春酒及尾牙就會熟客就會來買，他也發現刮刮樂的擺放方式很重要，一般都是1張1張放著讓客人挑，他則是整本刮刮樂放著，且一次就放2、30種，要讓客人看得到、摸得到，種類豐富，自然吸引客人掏錢試手氣。除了刮刮樂擺放方式之外，他說「找錢技巧」也很重要，如果客人拿1000元來買刮刮樂，找錢就盡量全部找100元，如果找500元加100元，客戶可能就把500元收起來，不會花掉，但若全部都是100元，客人就比較捨得掏錢再買。根據台彩統計，今年截至11月底的電腦型加上刮刮樂銷售金額已達1425.8億元，差2千萬元，就達到去年的業績，因此，今年銷售業績可望創歷史新高。不過，今年電腦型銷售不如刮刮樂，今年至11月底賣了609.2億元，較去年少了34億元，年減5%，倒是刮刮樂賣出816.6億元，比去年全年增加90.5億元，年成長12.5%，也提前創新高。至於電腦型彩券銷售衰退的原因，台彩董事長黃志宜分析有3點，包括去年因日下台彩第4屆最後一年，11月有感恩加碼活動，今年沒有，再來是今年大樂透頻開頭獎，至今已開出22次，相較去年多開了6次，再加上威力彩頭獎累計最高6.3億元，去年最高有到11.6億元，這都影響電腦彩券的銷售。