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▲日本知名動畫導演宮崎駿。（圖／AP美聯社、達志影像）

▲「吉卜力工作室」製作的《魔法公主》。（圖／翻攝吉卜力工作室官網）

▲吉卜力以3種語言宣告將針對盜版行為展開法律行動。（圖／翻攝吉卜力官網）

▲宮崎駿導演的《神隱少女》。（圖／翻攝自IMDb劇照）

吉卜力工作室在1985年由知名導演宮崎駿領銜成立，39年間創造無數經典，包含《神隱少女》、《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》等等，至今仍有許多週邊商品熱賣中。不過近期吉卜力突然在官網分別用日文、英文、簡體中文三種語言發出聲明，強調將對盜版行為將堅決打擊、絕不容忍，「從民事和刑事兩個方面採取嚴正措施予以應對」。吉卜力工作室在12月9日，於官網上使用日文、英文、簡體中文三種語言發出聲明，強調近期發現有實體、網路店鋪，在未經吉卜力許可，就擅自出版書籍、繪畫作品，還以高價銷售，因此他們也將出手進行法律攻防戰。關於未經授權擅自複製、剪裁及銷售吉卜力出版書籍等行為的相關聲明最近，我們發現一些實體店鋪及網絡店鋪未經許可，擅自從吉卜力出版的書籍等作品中裁剪圖案和繪畫作品進行裝裱、高價銷售，經調查，確實存在上述情況。此類行為可能侵犯了吉卜力的著作權及其他智慧財產權，吉卜力並未授權此類行為，針對上述情況，我們將從民事和刑事兩個方面採取嚴正措施予以應對。吉卜力的每一部作品，都是由眾多相關人員傾注大量時間和精力創作而成的，吉卜力的作品及角色長期以來深受世界各地人們的喜愛。然而，上述這類行為，實質上是在藉助吉卜力作品的知名度和影響力，採用不正當手段牟取私利，對於此類行為我們絕不容忍，堅決打擊。未來，我們將持續加強吉卜力作品的版權保護，努力為廣大粉絲提供更多精彩的作品，希望大家能一如既往地支持與喜愛我們的作品，再次深表感謝。