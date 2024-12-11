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反共網紅「八炯」10日發佈「中國統戰紀錄片」下集預告，點名國民黨桃園市議員詹江村，不少網友看完影片後，立刻湧進詹的臉書洗版，詹也在深夜回擊，揚言提告八炯；雙方今（11）日在電視台節目攝影棚碰頭，互相爭執，場面火爆；事後詹江村要求電視台工作人員道歉，並明定提告時間；電視台針對此次事件，表示會要求製作單位在安排上更精進。反共網紅「八炯」日前上傳「中國統戰紀錄片」，透過中國統戰樣板網紅陳柏源臥底，與黨媒《海峽導報》社長對話過程中，對方竟脫口稱聯絡網紅鍾明軒，讓統戰議題再次炎上；而「八炯」10日也發佈下集預告，畫面出現藍、白政要署名祝賀《海峽導報》社慶的題詞，其中點名國民黨桃園市議員詹江村，不少網友看完影片後，立刻湧進詹江村的臉書洗版。對此，詹江村不顧已經深夜，急在臉書發文、YouTube開直播表示，對方會講到他的名字，原因很簡單，就是因為《海峽導報》經常看他的直播，並揚言提告八炯；八炯也回擊道，「真的很急到亂告人欸，不過也在我預料之中，差別在於，我沒想到你進度怎麼快」。雙方今（11）日收到節目《關我什麼事》邀訪，詹江村下了節目後，八炯、陳柏源在攝影棚與詹直球對決，雙方爭執場面火爆；陳柏源質問詹江村，「你反共嗎？」、「你為何要告我？」，並大吼，「你反共的話，請你拿出反統戰的證據出來！」、「你幫中共告我是吧！」，八炯在一旁也不斷重複，「我抹黑你什麼？」、「告的原因是什麼？」；2人也質疑，詹在中國談反共，其實身邊一個人都沒有，要他到公安局開直播反共，陳柏源全程暴吼，不讓詹江村有說話的機會，詹無奈表示，「有要讓我回應嗎？」事後詹江村在臉書發文，也在YT開直播回擊，要求電視台工作人員和他道歉，也確認今天下午4點要提告八炯，重複多次「提告是每個人的權利」。針對「關我什麼事」節目錄製過程，爆發意外衝突，三立新聞部表示，兩位來賓為「關我什麼事」製作單位分兩梯次進行邀約，並已確實錯開通告抵達時間，第一梯次的來賓詹江村議員錄影結束欲離場時，第二梯次來賓網紅八炯及其友人自行提早進棚，發生言語衝突，並非節目單位故意安排。三立新聞部不樂見受訪對象利用節目通告發生衝突，意外擦槍走火，純屬來賓個人行為，日後關於節目來賓邀訪的技術問題，會要求製作單位安排方式更精進。