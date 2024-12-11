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▲陳百祥（左）曾因接送阿部瑪利亞（右）而和女方爆出緋聞。（圖／IG baisiang.c、_abedesu）

▲一隻阿圓爆出與陳百祥同居戀愛中。（圖／一隻阿圓、百祥IG）

日本女團AKB48出身的阿部瑪利亞，前年加入《木曜4超玩》，沒想到直接被製作人陳百祥捧紅，星途大開，甚至還自創頻道，接了不少代言，而根據《CTWANT》報導，陳百祥似乎也對阿部瑪利亞呵護有加，不僅曾開保時捷搞「溫馨接送情」，更曾和她在車上密會40多分鐘，兩人的緋聞也隨之引爆。據悉，今年8月26日深夜，週刊記者直擊陳百祥和阿部瑪利亞一同走出麥卡貝大樓，一路前往停車場，整趟路程兩人有說有笑，關係非常親密，不過兩人卻毫無肢體接觸，似乎只是「要好的同事」關係，而隨著陳百祥解鎖停車場價值484萬的保時捷純電動休旅車Taycan 4S後，阿部瑪利亞也一同上車，兩人駕車離去，整段過程全被記者直擊。約莫10分鐘過後，由陳百祥駕駛的保時捷在阿部瑪利亞的居住的社區外臨時停車，不過阿部瑪利亞卻並未下車，而是待在車上和陳百祥暢聊40多分鐘，直到隔日凌晨12點23分左右才從後車廂取走物品後上樓，而陳百祥也駕車駛回住處。據悉，陳百祥在這40分鐘裡全程手握方向盤，而阿部瑪利亞則是時不時轉頭看向陳百祥，兩人似乎是在討論公事，絲毫沒有任何踰矩行為，而接著在9月2日、9月3日陳百祥都有駕駛該車搭載阿部瑪利亞，只是兩人看上去應該只是單純的同事關係。如今陳百祥的感情狀態終於有了爆炸性的進展，傳出與網紅「一隻阿圓」同居熱戀中，兩人今（11）日更是發布影片認愛，不過雙方皆表示不想把感情曝光，希望外界能給予空間，而過去阿圓也曾說過，自己不介意交往對象的年紀比較大，更不在意外表，直言喜歡有才華的男生，如此看來確實跟陳百祥相當吻合，外界也對這對佳偶給予祝福。