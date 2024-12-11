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▲ANGIE安吉表示，很多綜藝大哥很照顧她，自己一定會更努力。（圖／索尼音樂提供）

綜藝大哥陽帆女兒ANGIE安吉這次創作及演唱的歌曲〈想像我們〉，在Netflix影集《影后》中掀起討論，不僅在數位音樂平台上衝出好成績，也帶動安吉身為創作歌手的能見度，演出邀約爆增3倍，目前至少接下10場活動。而她這次的作品，爸爸陽帆也非常喜歡，不只一次和安吉一起拍攝影片，還能看到安吉自彈自唱〈想像我們〉，陽帆在一旁合音，十分投入。綜藝大哥吳宗憲、徐乃麟及綜藝大姐白冰冰和國師唐綺陽也都轉發這則效果滿分的影片，並給予讚美鼓勵。安吉得知綜藝前輩們轉發她和爸爸的影片，表示：「謝謝他們幫我分享，我真的很感動，看到的時候就覺得很溫暖。」不過因為這些前輩是父母的朋友，平時沒有特別相處，她印象比較深刻的是，19歲時和媽媽與唐綺陽一起吃飯，當下唐綺陽雖然已經下班，還是很熱心幫她看了星座命盤，並說她適合當創作歌手，讓她更堅定這條音樂路，「老師平時工作都在解析星座命盤一定都很累了，還願意幫我看，一直以來也都非常鼓勵我，給予我正能量，真的很感謝！」此外，安吉近期也和徐乃麟一起錄製實境節目《全明星出發吧》，「我們是第一次在工作上合作，我當時有點小緊張，乃哥就對我說，『不用擔心，就把我當成妳爸爸』，真的覺得很溫暖。」她衷心感謝所有的前輩們這麼支持她，表示：「我一定會努力！」安吉也透露，和爸爸拍攝影片都是非常即興的，當天在房間自彈自唱，聽到爸爸晚上回家，她想到爸爸很久沒有到她房間聊天，於是邀請爸爸進來，請爸爸卡在她旁邊的角落，「爸爸看到鏡頭在旁邊，就知道我又要做什麼奇怪的事情，他開始跟著〈想像我們〉的旋律哼著唱。」安吉還爆料說：「爸爸就是個表演者，他看到我自彈自唱，他只有想一件事情『什麼時候換我』！」父女相處十分可愛。