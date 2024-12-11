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公益彩券邁入第5屆，今（113）年截至11月銷售額已達1425.8億元，全年有望創下歷史新高。台灣彩券公司也在年終表揚148位績優彩券經銷商，其中位於台北市內湖區的合益投注站老闆郭岳霖，原本是賣刮刮樂，今年才改賣電腦彩券，並與表姐一起經營，結果不到1年就開出今彩539頭獎，銷售業績更拿下全國第4名。被問至銷售訣竅，他們說，就是「笑臉迎人」，也會熱心幫客人介绍各種玩法，目前賓果賓果賣最好，再來是大樂透，如果有連摃高頭獎，不少客人也會包牌，又以「7連碰」最受歡迎。郭岳霖在第4屆公益彩券是刮刮樂經銷商，並與彩券行共銷，第5屆則抽中成為電腦彩券經銷商，並承租原本彩券行，與表姐一起經營，而且才第一年，今年立冬就開出今彩539頭獎800萬元，銷售業績更衝上全國第4名。對於第一年就賣這麼好有什麼訣竅？他們說，彩券行很注意與客人的互動及相處，如何給客戶好印象，除了笑臉迎人，對於客人詢問也都會熱心說明與介紹，現在店裡賣的最好是賓果賓果，再來是大樂透，尤其若大樂透連摃，累積高額頭獎，不少人會來包牌，他們也會介绍各種包牌玩法，其中350元就可包牌的「7連碰」，中3個號碼就有1600元，最多人用這方式包牌。根據台彩統計，今年截至11月底的電腦型加上刮刮樂銷售金額已達1425.8億元，差2千萬元，就達到去年的業績，因此，今年銷售業績可望創歷史新高。不過，今年電腦型銷售不如刮刮樂，今年至11月底賣了609.2億元，較去年少了34億元，年減5%，倒是刮刮樂賣出816.6億元，比去年全年增加90.5億元，年成長12.5%，也提前創新高。至於電腦型彩券銷售衰退的原因，台彩董事長黃志宜分析有3點，包括去年因日下台彩第4屆最後一年，11月有感恩加碼活動，今年沒有，再來是今年大樂透頻開頭獎，至今已開出22次，相較去年多開了6次，再加上威力彩頭獎累計最高6.3億元，去年最高有到11.6億元，這都影響電腦彩券的銷售。