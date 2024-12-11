我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今天第3波卡司公布發表會，特別邀請到連續五年參與臺南跨年的多方位饒舌歌手婁峻碩出席活動，黃偉哲特頒致贈紀念品與婁峻碩。（圖／台南市政府提供）

▲黃偉哲公布耶誕跨年第3波卡司，韓男神李俊昊將在台南跨年。（圖／台南市政府提供）

▲荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)，也以神秘嘉賓身分悄悄現身，共同來見證臺南400。（圖／台南市政府提供）

全臺官方跨年CP值最高首選臺南，「臺南好young」耶誕跨年活動，今(113)年同樣連辦三場大型演唱會，今(11)日由市長黃偉哲正式宣布第3波卡司，除了高人氣的韓國男神李俊昊，受到矚目，還有饒舌歌手婁峻碩也沒缺席，這是他第5度在台南跨年， 市長黃偉哲也直言，「最好的、更好的，都來臺南跨年了，你還在等什麼？」，誠摯邀請大家一起來臺南跨年。今天的第3波卡司公布發表會，特別邀請到連續五年參與臺南跨年的多方位饒舌歌手婁峻碩出席活動，他以行動「掛保證」，當場獻唱一首「whatever」。而荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)，也以神秘嘉賓身分悄悄現身，共同來見證臺南400。黃偉哲表示，非常期待今天要來公布第3波卡司名單，坦白講個個皆是精采絕倫，不論是個人或團體，歌唱領域皆大放異彩，讓人耳目一新，滿滿的視聽覺饗宴。此外，最重要的是，這次最受矚目的臺南跨年卡司，大家都在敲碗的K-POP部分，今日重磅宣布將邀請到韓國影帝巨星男神李俊昊，首次臺灣跨年就獻給臺南，相信一定會吸引世界各地的粉絲朋友們前來一睹巨星風采。黃偉哲強調，臺南耶誕跨年系列活動已經打出自己的品牌，成為全國注目的焦點之一，而歷年臺南跨年活動卡司，集結時下臺、韓、日、荷、英等國超夯藝人及團體，精采表演至今仍讓民眾津津樂道，甚至每年在市長臉書留言、許願表演名單，今年踴躍情形更甚往年。黃偉哲指出，日前公佈的許多卡司，其實都是許多年輕朋友、網友們敲碗的結果，臺南跨年卡司，無論是精彩度或是吸睛度，可以稱得上是全國數一數二，希望能讓市民們得到最好、最優質的娛樂享受，滿足、營造市民美好的記憶與感動。今年最受矚目的台南跨年卡司，市民敲碗有什麼K-POP，黃偉哲今天重磅宣布邀請到韓國影帝巨星男神李俊昊(Lee Junho)，首次台灣跨年就獻給台南，李俊昊是韓國超紅野獸派實力唱跳團體2PM的成員，其集歌手、演員、詞曲作者於一身，擔任「衣袖紅鑲邊」及「歡迎來到王之國」等多部超紅韓劇男主角。同時，李俊昊在世界各地取得極高人氣，他是韓國百想藝術大賞史上首位封帝的男歌手，也是同時獲得最優秀演技獎和人氣獎雙冠王的男演員，這次來到台南相信會吸引世界各地的粉絲朋友們前來一睹巨星風采。繼12月4日公布第2波卡司名單後，登上臺南跨年舞臺，分別是，12月21日搖滾耶誕演唱會，有張庭瑚、大支、美秀集團；12月28日（南瀛草地音樂會，JUD 陳泳希、Sam Lin林、ELL&s」、張秀卿。12月31日跨年晚會有甜美小公主張羽靚、紫月光、阿沁、林美秀、婁峻碩、康康、畢書盡、動力火車等。