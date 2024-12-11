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▲2024國際時尚之星選拔賽，參賽者穿著白紗主題服裝走秀，美不勝收。（圖／臺灣時尚創意產業聯盟提供）

▲2024國際友誼先生總決賽，參賽者展現活潑熱情一面。（圖／臺灣時尚創意產業聯盟提供）

▲全球目光聚焦的「2024國際時尚之星選拔賽」，經嚴謹評選，選拔出各組優勝者。（圖／臺灣時尚創意產業聯盟提供）

由臺灣時尚創意產業聯盟Taiwan Fashion Creative Industry Union (TFCIU)舉辦的各種時尚產業活動，熱力不斷！12月7.8兩日在亞太鹿港渡假村，更與台灣先生、中華美業總會聯合舉辦2024國際時尚之星選拔賽，以及2024國際友誼先生總決賽，透過賽事跨國交流，將臺灣時尚產業推向高端化、品牌化、國際化，成為時尚界璀璨盛事。臺灣時尚創意產業聯盟匯聚了最頂尖的創意人才、品牌資源和產業力量，是國際級綜合性時尚創意產業平台，致力促進產業鏈上下游緊密合作與資源優化整合，以加速本土設計師的成長與突破，更通過搭建國際化交流平台，將臺灣時尚文化的精髓傳播至世界各地。臺灣時尚創意產業聯盟主席吳建宗指出，方才圓滿落幕的「2024國際時尚之星選拔賽」，年齡從4歲到80歲，涵蓋老中青少的參賽者共有80名，經過海選、培訓、初賽、複賽、總決賽等，在嚴謹評選中，各組優勝揭曉，朱晏鋌囊奪時尚女王組國服、游裝與才藝三項選拔第一，表現傑出。吳建宗說，國際時尚之星選拔賽活動的80名參賽者，每人都用心且精心的準備國服、晚禮服、泳裝、才藝服裝、白紗、旗袍等6款不同主題服裝，總計有480位設計師的服裝同場亮相，件件各具時尚、創意、典雅作品，由參賽者在舞台上走秀演繹，驚豔全場近300名佳賓外，也傳送到世界各個正在收看選拔活動的角落。吳建宗表示，這次活動能成功舉辦，除了要感謝默默奉獻心力的幕後同仁，更要感謝中華美業總會總會長曹源龍、亞太鹿港渡假村總經理張琳、Founder of Mister Taiwan & Fullmoon Brewwork Jason Kao的大力支持與聯合舉辦，讓臺灣的時尚產業活動得以在國際上被看見！吳建宗說，國際時尚之星不僅是一場選美比賽，更是一場盛會，時尚不僅是外表的穿著，更是內心對生活的一種態度，來自世界各地的參賽者帶著豐富的文化與故事，進行一連串國際文化的交流，培養參與者對不同文化的理解與欣賞。「2024國際時尚之星選拔賽」優勝者將取得代表權，代表臺灣出賽國際相關各賽事，以及國際時尚秀展演等活動。2024國際時尚之星選拔賽各組優勝名單揭曉如下：時尚女王組國服賽：第一名朱晏鋌，第二名陳寶縈，第三名伍麗玲。時尚女王組泳裝賽：第一名朱晏鋌，第二名伍麗玲，第三名陳寶縈。時尚女王組才藝賽：第一名朱晏鋌，第二名伍麗玲，第三名陳寶縈。時尚夫人組國服賽：第一名楊雁潔，第二名林佳臻，第三名李貽臻、陳美妙、白秀卿。時尚夫人組泳裝賽：第一名陳美妙，第二名李貽臻，第三名楊雁潔、白秀卿、林佳臻。時尚夫人組才藝賽：第一名白秀卿，第二名楊雁潔、李貽臻，第三名陳美妙，林佳臻。時尚小姐組國服賽：第一名李曼麗，第二名黃婉婷，第三名史羽芯、鄭羽庭、吳姿燕。時尚小姐組泳裝賽：第一名吳姿燕，第二名史羽芯、李曼麗，第三名鄭羽庭、黃婉婷。時尚小姐組才藝賽：第一名黃婉婷、吳姿燕，第二名李曼麗，第三名史羽芯、鄭羽庭。網路票選2024最佳魅力夫人獎：第一名史羽芯，第二名陳寶縈，第三名伍麗玲。2024國際時尚夫人大使得獎人：吳姿燕。