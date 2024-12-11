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▲舊台中火車站前高達16公尺的絨毛耶誕樹，戴著鹿角的大眼仔麥克‧華斯基與穿著怪獸裝的阿布燈飾出現在耶誕樹前。（圖／台中市政府提供，2024.12.11）

台中耶誕嘉年華將於13日盛大登場，今年主打「2024台中好甜，耶誕來電」，以迪士尼皮克斯經典動畫電影《怪獸電力公司》為主題。今晚柳川主舞台的「幸福發電廠」燈光秀試點燈，大大的毛怪在燈海中揮手，滿滿的耶誕節燈飾映照水岸鏡面反射，點亮台中火車站。2024台中耶誕嘉年華將自13日晚上到1月1日，每晚5點半到10點在舊台中火車站、柳川水岸、綠川水岸進行，今晚燈光秀試點燈。台中市政府新聞局表示，今年的「台中好甜，耶誕來電」結合台中在地甜點，打造各式獨特的主題燈飾，民眾從舊火車站到綠川、柳川3大展區，都能與怪獸電力公司的角色燈飾們同框打卡、享受甜蜜饗宴。舊台中火車站前還有集結文創、花藝、甜點、烘焙等特色攤位的好樣市集、藝文表演活動，讓人感受今年最怪最甜的耶誕驚喜。台中耶誕嘉年華展示迪士尼皮克斯經典動畫電影《怪獸電力公司》造型的耶誕裝置，在舊台中火車站前廣場有高達16公尺的絨毛耶誕樹，戴著鹿角的大眼仔麥克‧華斯基（Mike）與穿著怪獸裝的阿布（Boo）燈飾出現在耶誕樹前。柳川的「耶誕怪樂」有毛怪蘇利文（Sulley）、大眼仔麥克‧華斯基、阿布等角色造景及動畫裡出現的其他怪獸。電影裡具備隱形技能的藍道（Randall）將躲藏在「隱形迷蹤」造景內，歡迎民眾找尋他的身影。綠川展區則有魔幻璀璨的「耶誕樂章」及「奇幻森林」，金色及幻彩色的麋鹿躍動在綠川水面，另外還有甜蜜的「櫻花光廊」、「月光情緣」、「星光戀曲」，營造浪漫的燈光氛圍。