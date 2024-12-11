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▲統一發票9月、10月完整中獎號碼一圖看。（圖/NOWnews社群中心製）

▲由於「財政部電子發票整合服務平台」將於12月20日晚間18時至22日上午10時暫停對外服務，因此實體領獎通路將長達16小時無法領獎。（圖／翻攝財政部臉書）

▲所有服務將於22日上午10點全部恢復。（圖／翻攝財政部網站）

日前統一發票9、10月獎號正式開出，許多民眾也陸續挖出家中發票對獎。不過財政部提醒，由於「財政部電子發票整合服務平台」將於12月20日晚間18時至22日上午10時暫停對外服務，因此實體領獎通路將有長達16小時無法領獎，完整時程一次看。財政部表示，因為，財政部需進行電子發票整合服務平台配合調整資料庫，並增修電子發票存證時限相關功能，所以將於財政部補充，作業期間將暫停各分眾（營業人、消費者、專業代理人、受捐贈機關或團體及政府機關）使用平台服務，及暫停營業人使用電子發票傳輸軟體（Turnkey）上傳電子發票，不過營業人端收銀機系統（POS）可照常開立電子發票，不影響民眾購物消費索取發票。消費者無法在「各實體通路」領取統一發票中獎獎金消費者無法透過「財政部APP兌換統一發票獎金」營業人無法「上傳電子發票」全部服務恢復財政部最後提醒，平台暫停服務期間無法受理各項申請作業，營業人需評估收銀機系統（POS）本年11-12月電子發票字軌號碼數量，若有不足，務必於本年12月19日前向所在地國稅局申請，並於本年12月20日下午4時前在平台完成發票字軌號碼取號。