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▲陳百祥擁有一輛價值484萬元的保持捷電動休旅車。（圖／IG baisiang.c）

▲陳百祥曾因「一日市長幕僚」爆紅。（圖／木曜4超玩 YouTube）

網紅「一隻阿圓」近期被爆出熱戀《木曜4超玩》的前製作人陳百祥，兩人不僅已經同居，還早在去年就共遊韓國，消息一出震驚各界，而一隻阿圓今（11）日稍早也透過影片發聲認愛男方，讓部分網友猜測一隻阿圓會認愛陳百祥，是否其中原因是因為男方開保時捷，對此粉絲倒是揭出關鍵點，指出陳百祥非常幽默又有才華，更直言：「沒女人不愛！」一隻阿圓認愛陳百祥的新聞一出，爆炸性消息瞬間登上熱搜，讓不少網友紛紛直言：「連百祥都脫單了」、「我們肥宅也是有春天的」、「百祥加上阿圓，是一百圓的組合嗎？」不過也有網友紛紛直言，一隻阿圓是否只是看上陳百祥的財富才會認愛，「保時捷很重要」、「百祥哥挑了阿圓吧，光那保時捷。」對此有理性粉絲認為，以一隻阿圓在YouTube上擁有87萬粉絲訂閱來說，經濟實力肯定也不容小覷，沒必要為了錢認愛不喜歡的人，更怒罵：「咱阿圓肯定是喜歡上百祥的穩定、可靠、安全、才華，才不是區區一台保時捷的魅力」、「以幽默感和才華來說，撇除外表應該沒女人不愛吧。」不過先前一隻阿圓就曾透露過自己不介意交往對象的年紀比較大，也不在意外表，還認為才華非常重要，因此會喜歡上陳百祥似乎不無道理。事實上，陳百祥在加入《木曜4超玩》後，一連製作出了多部爆紅大片，尤其又以「一日系列」主題影片最為熱門，其中由邰智源主持的「一日市長幕僚」更是突破千萬點閱，畫龍點睛之處就在於陳百祥在幕後以藏鏡人的方式和邰智源一搭一唱，讓原先就有趣的主題更加吸睛，可見陳百祥的創意思考和工作能力還是相當強大。