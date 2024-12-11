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中華隊在世界12強棒球賽奪冠，全台掀起一股「巨蛋熱」，也紛紛催生第2顆「大巨蛋」，對此，中國信託慈善基金會董事長、也是中華棒協理事長辜仲諒今（11）日受訪時表示，「這是好事情啊，對整個台灣棒球發展很有幫助，是好事情」，至於是否有意願參與？他說，「我們當然有意願」。第40屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動已正式開跑，並在今日舉辦點燈儀式，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒致詞時表示，父親在他20歲時點燃這把火至今，台灣這次拿下世界冠軍，這是世界紀錄，台灣棒球過去是跟日本人學的，可是這次台灣從12強，打入4強，又打到世界第一，打破以前的瓶頸，他相信現在的年輕棒球選手，對自己、對台灣的棒球更有信心。不過，這次中華隊拿下世界冠軍後，也有部分人認為是運氣好，辜仲諒說，這不是運氣，也不是放火花一炮而已，而是要去看這40年做了什麼，這是台灣長期耕耘給球員們的養分，現在的球員體格很好，身材魁武，不輸日本。辜仲諒也強調，「有夢想就會有自信」，他自己從小打棒球，學到很多東西，這是國球，現在拿到世界第一，就不怕美國也不怕日本，是台灣的自信，得來不易要珍惜，他也會要求自己小孩及孫子要打棒球，可以學習團隊相處、合作，如何克服恐懼，帶給他們自信，也讓他們敢去作夢，這都是教課書沒有的。至於今年中華隊在世界12強棒球賽奪冠後，全台也掀起「巨蛋熱」，日前中職會長蔡其昌、台中市長盧秀燕建議在台中蓋巨蛋，彰化縣長王惠美也高喊「彰化要孵蛋」，對於身為中華棒協理事長的他是否會考慮參與蓋第二個巨蛋？辜仲諒會後受訪時表示，現在大家都要做，「這是好事情啊，對整個台灣棒球發展很有幫助，是好事情」，至於是否有意願參與？他說，「我們當然有意願」。過去39年來，「點燃生命之火」透過善款已幫助近72萬名孩童改善教育與生活困境。但根據最新官方數據，台灣家庭財富差距擴大到近67倍，突顯偏鄉家庭的經濟問題仍需要關注。因此「點燃生命之火」今年電視廣告特以「感謝」為主題，感謝捐款人長久以來支持，並呼籲社會大眾持續用具體行動，讓偏鄉弱勢孩童有飯吃、有書讀、有人陪伴，甚至圓夢打棒球。曾經受助的劉奕妤，是阿嬤獨自拉拔長大，今日她現身感謝「點燃生命之火」扶助，如今她順利升上大二，還經常回社區幫忙。另外一位「回娘家」的楊鈞，因為加入計畫，打開人生視野，更學會不放棄，現在已是台大高材生，未來希望幫助更多孩子。今年代表台灣贏得U15世界盃棒球賽銅牌的林崴說，計畫扶助的不只是物資，更讓他懂得感謝與珍惜。此外，台北市社子國小棒球隊與彰化縣大湖社區本屆受贈代表，現場帶來精彩的熱血戰舞與客家歌謠，辜仲諒看了表示，「點燃生命之火」希望集結大眾力量，徹底根本解決台灣社會問題，一起幫助、陪伴偏鄉孩子，直到他們能自己站穩，感謝社會大眾支持，讓孩子有自信、勇氣，然後勇敢追夢。中信銀行也拋磚引玉、捐出200萬元，最後由來賓們共同點亮位於南港中國信託金融園區三重世貿公園的「閃耀40點燃生命之火聖誕樹」，為偏鄉孩童傳遞幸福。