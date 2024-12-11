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▲曾拍出奧斯卡最佳影片的導演貝瑞傑金斯，在執導迪士尼《獅子王：木法沙》前，已經看過經典卡通版《獅子王》超過150次，對於角色和情節都瞭若指掌。（圖／迪士尼提供）

▲《獅子王：木法沙》是迪士尼今年最後一部重量級大片，票房成績備受期待。（圖／迪士尼提供）

根據迪士尼經典動畫片《獅子王》重拍版衍生而出的前傳《獅子王：木法沙》日前在美首映，揭開全片神祕面紗，外界大都好奇主角木法沙的結局，在兩個版本的《獅子王》中都已經很確定、且是悲劇收場，迪士尼這部前傳要怎樣給觀眾意外驚喜、甚至一看再看？不過根據先睹為快的影評透露。整部片的視覺效果極為出色，故事為原《獅子王》角色添加了層次與深度，新譜的歌曲也相當動聽，ComicBook.com的影評人克里斯奇利安更盛讚片子比2019年的《獅子王》更好。迪士尼這次找來奧斯卡最佳影片《月光下的藍色男孩》導演貝瑞傑金斯萊執導《獅子王：木法沙》，他過去的獨立製片影人形象深入人心，要拍攝大成本的迪士尼商業主流電影，確實會讓許多人難以想像，而迪士尼用他來執導《獅子王：木法沙》，也是個大膽的決定。貝瑞傑金斯則坦言，在《獅子王》裡找到關於情感深刻的意義和聯繫，也看到了能帶給觀眾感人故事的機會。貝瑞傑金斯小時候當然也看過不少迪士尼的電影，據自己估算，光是1994年版的《獅子王》就看了155次，其中多次是和兩個小姪子一起看的，所以當迪士尼向他提出《獅子王：木法沙》的拍攝邀請，他已經對正傳的故事非常熟悉，表示：「我讀了編劇傑夫納桑森（寫的劇本，讀了大約40頁之後，意識到我的懷疑和憤世嫉俗已經被消除了，我發現這個故事非常感人，我們知道木法沙這個角色本質是偉大的，我想深入探索他如何變得偉大，我們也在研究是什麼可以讓某些人變得善良、某些人變得邪惡。」他不禁感嘆，執導《獅子王：木法沙》是自己一生最好的決定。《獅子王：木法沙》將於本月19日（週四）起，在全台各地搶先美國上映。