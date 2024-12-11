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BWF世界羽聯年終總決賽今起在中國杭州登場，相隔3個月合拍的兩屆奧運男雙金牌「麟洋配」李洋／王齊麟合拍「最後一舞」默契依舊，小組賽首戰面對台灣同胞、世界排名第10李哲輝／楊博軒，激戰54分鐘，最終以16：21、21：16、21：18逆轉獲勝。李洋原計劃在今年巴黎奧運後退役，最終完成奧運二連霸，但在球迷期盼下，他將最後一舞留在年終賽，而王齊麟則改和邱相榤繼續在國際賽奮鬥。年終賽是「麟洋配」最後一次合體，格外引人關注，分組賽對手除了李哲輝／楊博軒，還有世界第3丹麥Anders Skaarup Rasmussen／Kim Astrup，以及世界第7馬來西亞吳世飛／伊祖丁。「麟洋配」自9月台北公開賽結束後就未在國際賽合體，今天首局較慢進入狀況、失誤偏多，逐漸被拉開差距，最後王齊麟殺球掛網，讓對手取得15：20局點機會，接著出現一顆翻網球，只能以16：21讓出。次局，王齊麟展現招牌重扣殺球取得6：2好的開局，今天台灣內戰也因雙方都太過熟悉、甚至是前搭檔，並沒有出現火藥味，一次多拍來回，李洋拿下分數後還笑著向對面出「YA」手勢，而找回比賽節奏的李洋也屢秀美技，讓球評更直呼「真的要退休嗎」，最後「麟洋配」以21：16扳平戰局。決勝第三局，陷入拉鋸戰，在經過10次平手後，「麟洋配」連拿3分取得17：14領先，儘管又被追到17平手，但楊博軒回球掛網，「麟洋配」拿到3個賽末點，被化解一個後，最後翻網球，以21：18逆轉獲勝。李洋賽後也難掩開心之情，不斷對著觀眾們比「YA」。