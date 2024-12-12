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▲台南和逸飯店在爸媽界中是評價非常好的「親子友善飯店」，地理位置非常好，就在新光三越台南新天地西門店隔壁！（圖/Google評價）

▲只要入住房間，爸媽可以免費租用電動遙控車，讓小孩坐在上面搖控他們在戶外遊樂區奔馳。（圖/記者張嘉哲攝）

▲和逸飯店4樓有外戶超大500坪的遊樂區，有沙池、遙控電動汽車、噴泉池以及小火車可以玩，小朋友在此可以無限放電！（圖/記者張嘉哲攝）

▲和逸飯店室內5樓還有遊憩區，包括泡泡球池、糖果書屋、森林遊戲屋大型遊樂園（溜滑梯、樹洞山丘）等，甚至還可以打電動，設備超齊全。（圖/記者張嘉哲攝）

▲台南和逸飯店是全台唯一卡通聯名的親子飯店，房間造景超可愛！床上還會隨機款式贈送玩偶，旅客可以帶回家。（圖/和逸飯店官網）

▲和逸飯店系列早餐豐盛多樣，西式到中式樣樣沒缺少，還有現沖牛肉湯可以喝，吃完可以直接飽到晚上！（圖/記者張嘉哲攝）

▲台南和逸飯店餐廳也是超可愛裝潢，環境乾淨又整潔，小朋友吃飯心情都愉悅起來了！（圖/記者張嘉哲攝）

親子出遊必推的超強飯店在台南！現在許多父母如果要帶小孩出去遊玩，都會選擇住在親子飯店，飯店內都會提供有許多友善兒童的遊樂設施，讓父母只要陪玩讓小孩放電，也能輕鬆待整天，並就近直接回房休息。《NOWnews》記者日前也和友人一同到「台南和逸飯店」體驗三天兩夜的住宿體驗，只能說現在的親子飯店真的越做越好，不僅設施多、住房體驗也非常棒，記者在11月時被朋友受邀回到自己家鄉台南一起出遊，預計在12月初三天兩夜入住「台南和逸飯店」，老實說原本不抱任何期待，因為自己沒小孩所以從未住過親子飯店，也是朋友有帶小孩因此「入境隨俗」的概念一同前往後來才得知其厲害之處，，友人的小孩一看到就立刻被吸引目光。而台南和逸飯店還具有地理位置的優勢，飯店的報到櫃台在4樓，電梯打開映入眼簾的就是滿滿的爸媽帶著小孩準備入住，且入住當天還是週日！即便不是高峰期的週五、週六人潮還是很多，顯見和逸飯店的人氣。，每個小孩都玩得不亦樂乎。最令記者感到訝異的是，參觀時走入一間房，而我們入住的房間位於飯店的7樓，最重要的是入住時，至於早餐的部分，台南和逸飯店兩天菜色還有不同的變化，記者也詢問友人這趟帶小朋友下來住的感想，劉小姐就表示：除此之外，！他們在12月為了迎接聖誕節，也在21日、22日有舉辦「聖誕奇遇記」的活動，活動內容包括互動劇場、聖誕禮物DIY、雪橇任務等，網路報名已經開跑，大朋友小朋友有興趣不要錯過囉！📍地址：台南市中西區西門路一段658之2號📍電話：06-702-6699📍台南和逸飯店官網請點我