親子出遊必推的超強飯店在台南！現在許多父母如果要帶小孩出去遊玩，都會選擇住在親子飯店，飯店內都會提供有許多友善兒童的遊樂設施，讓父母只要陪玩讓小孩放電，也能輕鬆待整天，並就近直接回房休息。《NOWnews》記者日前也和友人一同到「台南和逸飯店」體驗三天兩夜的住宿體驗，只能說現在的親子飯店真的越做越好，不僅設施多、住房體驗也非常棒，本文就來介紹位於台南的「和逸飯店」厲害之處，非常推薦爸媽帶小孩一起來朝聖哦！
台南和逸飯店被爸媽推爆！全台灣唯一卡通聯名房間
記者在11月時被朋友受邀回到自己家鄉台南一起出遊，預計在12月初三天兩夜入住「台南和逸飯店」，老實說原本不抱任何期待，因為自己沒小孩所以從未住過親子飯店，也是朋友有帶小孩因此「入境隨俗」的概念一同前往，行前上網查了資料發現，許多親子飯店社團、社群的討論中，這間「台南和逸飯店」的聲量非常高，許多爸媽住過之後，都給出相當優質的評價。
後來才得知其厲害之處，原來「台南和逸飯店」是全台灣唯一和卡通IP聯名的飯店，包括「飛天小女警」、「探險活寶（老皮）」以及「熊熊遇見你」，都是小朋友一看到就非常喜歡的卡通人物，不僅房間內充滿卡通人物，連大廳、藝術裝置擺設，甚至門口都是這些卡通，友人的小孩一看到就立刻被吸引目光。
而台南和逸飯店還具有地理位置的優勢，位置處於台南的熱鬧地帶，隔壁不僅就是新光三越台南新天地西門店，對面還是著名景點藍晒圖文創園區呢！
台南和逸飯店設施豐富！500坪戶外遊樂區、室內遊憩區可玩整天
飯店的報到櫃台在4樓，電梯打開映入眼簾的就是滿滿的爸媽帶著小孩準備入住，且入住當天還是週日！即便不是高峰期的週五、週六人潮還是很多，顯見和逸飯店的人氣。位於同層樓的戶外，是一個有500坪的超大遊樂區，不僅有可愛的嘟嘟小火車可以搭乘；還有電動遙控汽車可讓小孩坐在上面，由爸媽操控一起同樂親子時光；另外也有小女警沙池以及噴泉池可以玩水。
遊玩設施還不止4樓的戶外遊樂區，位於5樓的室內遊憩區也是一樣豐富，有泡泡球池、糖果書屋、森林遊戲屋大型遊樂園（溜滑梯、樹洞山丘）等，還有堆疊積木的房間，每個小孩都玩得不亦樂乎。最令記者感到訝異的是，參觀時走入一間房，前段有提供洗衣機服務，再往後走突然看到有媽媽帶小孩在打Switch，連電動都有提供，設施實在太齊全啦！
台南和逸飯店早餐選擇多樣！房間贈品超多可帶走
而我們入住的房間位於飯店的7樓，是一間飛天小女警以及老皮造景的房間，房間非常寬敞舒適，4人房兩張大床，有冰箱、有沙發椅還有長桌，廁所有浴缸不稀奇，連鏡子上貼滿卡通聯名的貼紙真的超可愛！最重要的是入住時，床上都有該房間造景的小型娃娃2隻、浴室有托特袋、化妝包等物，全部都能讓住客帶走，實用性非常的高！
至於早餐的部分，台南和逸飯店兩天菜色還有不同的變化，從西式的吐司到中式的稀飯都沒缺少過，還有與台南在地美食做結合，例如可以喝到新鮮現沖牛肉湯、台南米糕、肉粽、現蒸肉圓等，還有現做的歐姆蛋系列，吃完早餐可以直接飽到晚上在吃飯都不成問題。
台南和逸飯店爸媽入住真實感受！12月聖誕活動別錯過囉
記者也詢問友人這趟帶小朋友下來住的感想，劉小姐就表示：「還會想再帶小朋友再來，也會推薦給身邊有小孩的朋友，設施真的很多就像小型遊樂園，完全無法想像這是一間飯店的規模」除此之外，劉小姐也大力讚賞和逸飯店還有提供像是消毒鍋、床圍等服務，讓老公也大讚飯店設施超加分。
最後也要提醒民眾，如果未來想朝聖「台南和逸飯店」卡通IP聯名房，因為人氣高，記得一定要網路提前預訂房型！他們在12月為了迎接聖誕節，也在21日、22日有舉辦「聖誕奇遇記」的活動，活動內容包括互動劇場、聖誕禮物DIY、雪橇任務等，網路報名已經開跑，大朋友小朋友有興趣不要錯過囉！
🟡台南和逸飯店
📍地址：台南市中西區西門路一段658之2號
📍電話：06-702-6699
📍台南和逸飯店官網請點我
📍和逸飯店聖誕節活動報名請點我
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記者在11月時被朋友受邀回到自己家鄉台南一起出遊，預計在12月初三天兩夜入住「台南和逸飯店」，老實說原本不抱任何期待，因為自己沒小孩所以從未住過親子飯店，也是朋友有帶小孩因此「入境隨俗」的概念一同前往，行前上網查了資料發現，許多親子飯店社團、社群的討論中，這間「台南和逸飯店」的聲量非常高，許多爸媽住過之後，都給出相當優質的評價。
後來才得知其厲害之處，原來「台南和逸飯店」是全台灣唯一和卡通IP聯名的飯店，包括「飛天小女警」、「探險活寶（老皮）」以及「熊熊遇見你」，都是小朋友一看到就非常喜歡的卡通人物，不僅房間內充滿卡通人物，連大廳、藝術裝置擺設，甚至門口都是這些卡通，友人的小孩一看到就立刻被吸引目光。
而台南和逸飯店還具有地理位置的優勢，位置處於台南的熱鬧地帶，隔壁不僅就是新光三越台南新天地西門店，對面還是著名景點藍晒圖文創園區呢！
台南和逸飯店設施豐富！500坪戶外遊樂區、室內遊憩區可玩整天
飯店的報到櫃台在4樓，電梯打開映入眼簾的就是滿滿的爸媽帶著小孩準備入住，且入住當天還是週日！即便不是高峰期的週五、週六人潮還是很多，顯見和逸飯店的人氣。位於同層樓的戶外，是一個有500坪的超大遊樂區，不僅有可愛的嘟嘟小火車可以搭乘；還有電動遙控汽車可讓小孩坐在上面，由爸媽操控一起同樂親子時光；另外也有小女警沙池以及噴泉池可以玩水。
遊玩設施還不止4樓的戶外遊樂區，位於5樓的室內遊憩區也是一樣豐富，有泡泡球池、糖果書屋、森林遊戲屋大型遊樂園（溜滑梯、樹洞山丘）等，還有堆疊積木的房間，每個小孩都玩得不亦樂乎。最令記者感到訝異的是，參觀時走入一間房，前段有提供洗衣機服務，再往後走突然看到有媽媽帶小孩在打Switch，連電動都有提供，設施實在太齊全啦！
台南和逸飯店早餐選擇多樣！房間贈品超多可帶走
而我們入住的房間位於飯店的7樓，是一間飛天小女警以及老皮造景的房間，房間非常寬敞舒適，4人房兩張大床，有冰箱、有沙發椅還有長桌，廁所有浴缸不稀奇，連鏡子上貼滿卡通聯名的貼紙真的超可愛！最重要的是入住時，床上都有該房間造景的小型娃娃2隻、浴室有托特袋、化妝包等物，全部都能讓住客帶走，實用性非常的高！
至於早餐的部分，台南和逸飯店兩天菜色還有不同的變化，從西式的吐司到中式的稀飯都沒缺少過，還有與台南在地美食做結合，例如可以喝到新鮮現沖牛肉湯、台南米糕、肉粽、現蒸肉圓等，還有現做的歐姆蛋系列，吃完早餐可以直接飽到晚上在吃飯都不成問題。
台南和逸飯店爸媽入住真實感受！12月聖誕活動別錯過囉
記者也詢問友人這趟帶小朋友下來住的感想，劉小姐就表示：「還會想再帶小朋友再來，也會推薦給身邊有小孩的朋友，設施真的很多就像小型遊樂園，完全無法想像這是一間飯店的規模」除此之外，劉小姐也大力讚賞和逸飯店還有提供像是消毒鍋、床圍等服務，讓老公也大讚飯店設施超加分。
最後也要提醒民眾，如果未來想朝聖「台南和逸飯店」卡通IP聯名房，因為人氣高，記得一定要網路提前預訂房型！他們在12月為了迎接聖誕節，也在21日、22日有舉辦「聖誕奇遇記」的活動，活動內容包括互動劇場、聖誕禮物DIY、雪橇任務等，網路報名已經開跑，大朋友小朋友有興趣不要錯過囉！
🟡台南和逸飯店
📍地址：台南市中西區西門路一段658之2號
📍電話：06-702-6699
📍台南和逸飯店官網請點我
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