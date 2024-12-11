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韓國總統尹錫悅因宣布戒嚴引發軒然大波，韓國國家搜查本部今天大動作進入龍山總統府搜查和扣押，卻遭總統辦公室警衛人員強烈阻擋，雙方對峙長達六小時以上，最終搜查人員和警方人不得其門而入。根據韓聯社報導，搜查本部官員指出，他們強烈要求直接進入總統府大樓進行搜查和扣押，但特勤攤位以官方和軍事保密等理由拒絕讓他們直接進入。 這名官員指出，「原本試圖藉由搜索令取得大量資料。遺憾的是，我們只拿到很小一部份」。搜索以及扣押令的對象是尹錫悅，搜索地點包括總統府國務室、警衛室、第101警衛隊、地下指揮室等4個地點。韓國總統府特勤單位以刑法110條規定，針對「具有軍事機密處所，在未經負責人同意下不得進行查封或搜索」，拒絕警方和搜查人員入內。事實上，從過去的青瓦台至今日的龍山總統室，韓國總統府一向都將檢調和警方拒於門外，前總統朴槿惠涉嫌受賄以及親信干政等案件，被要求進行搜索，當時青瓦台也數度拒絕配合。