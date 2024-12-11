我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫（左）連上4次侯佩岑（右）的節目，只為了多和她接觸。（圖／娛樂在亞洲 YouTube）

▲侯佩岑遭到網友怒罵對於周董的演唱會沒有表示。（圖／侯佩岑 微博）

亞洲流行天王周杰倫（周董）近期完成人生心願，進軍大巨蛋成功，睽違7年開唱，許多圈內大咖都到場應援，給予支持，而身為周杰倫前女友的前主播侯佩岑，也被網友點名，跑到她微博貼文下留言，更痛批：「也好歹送點東西表示表示吧？」讓粉絲怒道：「 不要來情感道德綁架她。」眾所周知過去周杰倫和侯佩岑曾愛得轟轟烈烈，這也是周杰倫最「意難平」的一段戀愛，兩人在2005年共遊代官山遭拍，隨後便公開戀情，兩人的一舉一動備受關注，不過當時卻屢屢遭到狗仔跟拍，導致兩人的戀情只維持1年多，最終分手收場。後續周杰倫在2008年推出新歌〈時光機〉，被問到若有一台時光機會想做什麼？周杰倫出乎意料回答：「我不會再去代官山。」他表示，若當時沒去代官山，就不會遇到陳奕迅，更不會被原本跟拍陳奕迅的狗仔拍到，讓粉絲為這段無疾而終的戀情感到揪心。而近期周杰倫進軍大巨蛋成功，成為首位在大巨蛋開唱的藝人，沒想到前女友侯佩岑再度被點名，原因是侯佩岑在周杰倫於大巨蛋開唱時，發布貼文更新動態：「今日大雪，宜飛行。」原先只是一則普通貼文，沒想到卻被網友砲轟：「周董這幾天大巨蛋演唱會，那麼多藝人都去現場支援了。再怎麼忙，也好歹送點東西表示表示吧？」網友這番舉動也引起粉絲不滿，畢竟兩人分手至今，已經相隔10多年，周杰倫也和昆凌結婚，實在沒必要批評過去的戀人，「憑什麼？不要來情感道德綁架她」、「有的時候真的很想幫侯佩岑報警。」