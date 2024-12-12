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▲陳傑憲透露，旅日生活開銷大，社會人球隊薪資差不多30萬日幣，要自己處理吃、住，他評估下來覺得生活壓力太大，這是自己選擇回國內發展的重要原因。（圖／記者葉政勳攝）

▲當年的一個契機，讓陳傑憲決定挑戰中華職棒。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

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⚾️ 日本火腿 ：📌 大谷翔平 、森本龍弥、鍵谷陽平、宇佐美塁大、新垣勇人、屋宜照悟、河野秀数

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台灣強打陳傑憲在今年的WBSC世界12強棒球賽率領中華隊奪冠，自己獲選為賽會MVP，本次賽事他24支15、打擊率6成25，OPS高達1.617 ，出色的表現讓他獲得日本職棒球隊的關注，有機會再次開啟旅日大門。事實上他過去岡山共生高校畢業後就有留在日本發展的機會，但最終選擇回台發展，在《野球名人房》節目上，他也透露之所以這麼做的原因。眾所周知，陳傑憲於2012年參加的那次日職選秀會高手如雲，被稱為「大谷翔平世代」，他最終未能雀屏中選，不過回台灣發展後打出一片天，目前也成為了台灣棒球這個世代的指標性打者。談到當年的決定回台發展的決定，陳傑憲坦言其實當下也沒有抱著特別想在東瀛發展的想法，畢業後自己更有意願回台發展，「我自己也有評估，本身並不是讀書的料，所以比較想投入職場工作。那時候教練是有推薦我去社會人球隊打球，但據了解薪資也沒那麼高。雖然我在語言能力上，聊天是OK，但若是要（應用）在工作上可能會比較困難一點。」陳傑憲直言自己是討厭麻煩的人，當下也沒有想過要挑戰自己，「去那邊還要重新學，那時候抱持著『自己決定自己人生』的想法，所以就打算回台灣。教練問我要不要試著投入選秀，所以我就想如果我被選到，無論是育成、還是職棒，有一個機會挑戰更高層級；至於如果選秀失敗，那就回台灣。」陳傑憲透露，旅日生活開銷大，社會人球隊薪資差不多30萬日幣，要自己處理吃、住，他評估下來覺得生活壓力太大，這是自己選擇回國內發展的重要原因。不過回到台灣之後，他反而後悔了，看到宋家豪等人簽完育成後上二軍，心裡開始出現不同的想法。也感嘆當初從身邊的人收到的一些資訊有誤差，發現育成選手的環境其實並不差，也沒有所謂「被分去打雜」的情況，判斷錯誤導致錯失一個機會，有點可惜。陳傑憲嘆，在十年前可取得資訊的管道還沒有那麼多，所以他當時也是帶著無知在走每一步，跟現在不能比。回來台灣之後，陳傑憲希望趕快賺錢幫家裡負擔經濟壓力，後面的故事也為球迷所熟知，他在台電打球有保障、發展也平穩，若無發生什麼大事，可能就這樣安穩打完整個生涯。但此時家裡突然需要用錢，加上在U21的國際賽和王柏融等人大放異彩，於是陳傑憲重新考慮挑戰職棒，「同期的智傑、宗賢也要去選，跟他們一起打國際賽，發現自己實力也沒那麼差。」陳傑憲曝連曹佑寧都鼓勵他去選，所以這個契機，讓他毅然而然勇敢一次。