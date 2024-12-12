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▲台北福華飯店「彩虹座自助餐」現正推出「北海道札幌美饌」活動，今日推出雙12優惠，吃到飽餐券將有比買一送一更便宜的折扣。（圖／取自台北福華大飯店官網）

▲六福萬怡酒店的吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」，即日起推出韓國美食美酒節，有數十道韓國經典菜餚。（圖／六福萬怡提供）

▲墾丁凱撒推出4人到發現西餐廳吃自助晚餐，只要加價1,212元即可四入入住景觀客房一晚不含早。（圖／墾丁凱撒提供）

雙12購物節到來，飯店吃到飽餐廳也應景推出優惠。台北福華飯店折扣最殺，「雙人彩虹座晚餐券」每張1,815元，可以兩人去吃，比單人晚餐原價1925元更便宜。而台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳即日起至12月29日，於官方粉絲團截取八周年活動貼文並在用餐時出示，平日下午茶，兩人同行第二人餐費8元。台北福華彩虹座自助餐廳此次開賣「雙12年終回饋餐券」，另外還有。現在台北福華飯店「彩虹座自助餐廳」正推出「北海道札幌美饌」活動，菜色包含鱈場蟹海鮮鍋、北海道鮭魚、鮭魚卵丼飯、北海道鮭魚石狩鍋、肋眼牛排等還有各式生魚片、壽司、甜點等，通通吃到飽。台北六福萬怡酒店歡慶九周年與雙12，推出其日起至12月31日到吃到飽餐廳「敘日餐廳」官方粉絲團，截取九周年活動貼文並留言「六福萬怡9歲生日快樂！」用餐時出示，即可享平日午、晚餐每位999元，或假日午、晚餐每位1,299元之優惠。「敘日餐廳」目前推出「敘饗韓風食堂」主題餐檯料理，菜色包含韓式經典現煎海鹽五花肉、大邱韓式炸雞、釜山海鮮煎餅等，假日還有松葉蟹、生食級干貝、帶殼牡蠣、招牌爐烤牛排通通都可無限暢吃。大部分飯店會推出住宿另送自助式晚餐，墾丁凱撒反其道而行，推出「1212年終盛典」，內容為到發現西餐廳四人同行享用自助晚餐（原價平日/小假日每位成人1,080元+10%、假日/大假日每位成人1,280元+10%），只要加價1,212元即可四入入住景觀客房一晚不含早。換算下來，平日、小假日四人同行住宿一晚含自助晚餐每人最低只要1491元起，每人都能暢饗異國佳餚百匯、入住12坪寬敞舒適客房並享受飯店多樣化設施。