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明年3月在東京巨蛋舉辦的大聯盟海外開幕戰，想進場看大谷翔平以及洛杉磯道奇隊眾球星，但搶不到票怎麼辦？日本搞笑藝人石橋貴明教你一招。這位63歲的藝人，近期在自己擔任主持的TBS廣播節目《SPORTS BULL presents 石橋貴明的GATE7》的節目中，分享了如何才能確保能觀賞到這場由洛杉磯道奇對芝加哥小熊比賽的秘訣。明年3月將在東京巨蛋舉辦的大聯盟海外開幕戰，在12月6日晚上18：00開放萬事達卡會員開始預售，吸引爆量球迷搶票，開賣前線上排隊人數就已超過30萬人搶票。而一般民眾的開放購票日期則將於明年1月9日起陸續開放，但可以想見中籤的難度非常高。這場比賽道奇隊的大谷翔平、山本由伸，以及小熊隊的今永昇太和鈴木誠也等4名日本明星選手都有機會出賽，因此在日本本土產生「一票難求」的情況不讓人意外。此次活動最貴票價是道奇和小熊的開幕戰「Mass Suite」包廂座位，可容納10人要價176萬日圓（約合新台幣37萬元）。石橋貴明透露自己已經放棄從正規管道購票。他在節目中表示：「我正在考慮去當球場內賣啤酒的人員。這是唯一能確保觀看比賽的方式。」向大家分享了此秘招，確保一定能在球場內看到大谷比賽。如果真如石橋貴明所說去應徵賣啤酒的工作人員，似乎確實是一個方法，但問題在於工作期間恐怕很難專心觀看比賽。於是，他又提出另一招：「家庭席應該是一定會有位置的。我或許可以拜託Mookie Betts（道奇明星野手），因為我們是朋友。」