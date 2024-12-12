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▲六棒挑戰扛著百公斤西瓜攀登龜山島，充滿團結與默契的登高之路讓人看得熱血沸騰，過程還接唱經典團體歌曲，滿足廣大粉絲。（圖／TVBS提供）

▲阿緯爆料威廉當年「熊抱哥」的愛情故事，播出後險些害威廉發生「婚姻危機」，一旁的小煜、王子、小杰紛紛加入戰局，威廉則嗆聲阿緯：「我先跟阿緯冷戰。」（圖／TVBS提供）

從節目《模范棒棒堂》發跡的敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉、阿緯、小杰（廖允杰）及王子（邱勝翊）2006年組成偶像男子團體，當年收服許多少男少女的心，時隔18年六位男孩已蛻變為成熟男子漢，如今還合體打造全新團綜，掀起一波回憶殺，節目首播後一舉躍升Netflix台灣節目排行榜TOP5，可見六棒人氣與魅力依舊不減，不料在最新一集中，威廉突遭阿緯脫口往事「險釀婚變」，互動畫面逗樂觀眾。首集中，六棒挑戰扛著百公斤西瓜攀登龜山島401高地，充滿團結與默契的登高之路讓人看得熱血沸騰，過程中，六棒還接唱經典團體歌曲，滿足廣大粉絲，在六棒快抵達終點前的台階上，打頭陣的小杰停下腳步堅定喊話：「我要等兄弟一起跨過這一階」，展現濃厚團魂，透過螢幕都能感受到六位「真正的兄弟情誼」。《來吧！哪裡怕》中也不乏笑料與爆點，包含小杰在彈跳床任務中消失在畫面中、王子狂罵髒話遭消音，阿緯還爆料威廉當年「熊抱哥」的愛情故事，播出後引來威廉愛妻卓君澤不悅，險些有「婚姻危機」，一旁的小煜、王子、小杰紛紛加入戰局，要威廉「跪算盤」，而威廉則一邊發文分享Netflix入榜的好消息，一邊嗆聲阿緯：「我先跟阿緯冷戰，你以為我手上沒有你的秘密嗎？衝第一我就公佈！」鬥嘴互動令人發笑。