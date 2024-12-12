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美國11月消費者物價指數（CPI）增幅符合預期，市場對聯準會（Fed）將再次降息的期待提高，加上科技股表現佳，美股主要指數週三大多收漲，其中那斯達克指數更是首次突破2萬點大關。綜合《CNBC》等外媒報導，美國11月CPI按年升幅由10月的2.6%加快至2.7%，按月增幅亦由0.2%加速至0.3%，扣除食品和能源的核心CPI按年升幅維持於3.3%，按月續增0.3%，皆與預期相符；市場估計不會打亂聯準會下週的降息部署。11日收盤，道瓊工業指數下跌99.27點或0.22%，收報44148.56點；標普500指數上揚49.28點或0.82%，收在6084.19點；那斯達克指數上漲347.65點或1.77%，收20034.89點；費城半導體指數揚升133.10點或2.72%，收5027.80點。值得注意的是，以科技股為主的那指漲近1.8%，首次突破2萬點。焦點個股方面，Alphabet憑藉其子公司谷歌（Google），新晶片在量子計算領域取得突破後，股價連續第2天上漲， 漲幅超過5%，科技股「七巨頭」反彈，特斯拉、亞馬遜股價也都飆至歷史高點。