雙12購物節來了！今（12）日限定小北百貨拿鐵、美式買一送一；7-11則有「LINE禮物」隱藏版優惠，熱卡布奇諾、熱厚乳拿鐵買一送一，且明（13）日開始，門市春烏龍精品拿鐵、抹茶拿鐵、紅茶拿鐵、韓柚風味青茶10元多一杯；全家則有特濃拿鐵第2杯10元，相當於6折開喝。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月5日至12月14日
◾大杯美式46杯1212元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵32杯1212元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯厚乳拿鐵28杯1212元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青38杯1212元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）
📍APP｜12月13日至12月15日
◾春烏龍精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾紅茶18精品拿鐵，5.4折（原價130元、特價70元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵，6折（原價55元、特價33元）
◾八女抹茶拿鐵，6折（原價55元、特價33元）
◾莎朗嘿柚韓柚風味青茶，5.7折（原價75元、特價43元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP｜12月10日10:00至12月12日
◾中杯單品美式12杯600元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵12杯660元，6.1折（原價90元、特價55元）
◾大杯熱卡布奇諾12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾私品茶65元系列12杯479元，6.1折（原價65元、特價40元）
📍門市｜12月11日至12月15日
◾特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧特大杯寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月13日至12月15日
◾可口可樂 纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾樺達硬喉糖 甘草金桔檸檬買1送1，5折（原價42元、特價21元）
◾味味一品麻辣臭豆腐麵買1送1，5折（原價59元、特價30元）
◾翠果子 超大葡萄乾買2送2，5折（原價40元、特價20元）
🟡小北百貨
📍門市｜12月12日、12月25日、12月31日至1月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
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📍APP｜12月5日至12月14日
◾大杯美式46杯1212元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵32杯1212元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯厚乳拿鐵28杯1212元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青38杯1212元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）
📍APP｜12月13日至12月15日
◾春烏龍精品拿鐵第2杯10元，5.4折（原價130元、特價70元）
◾紅茶18精品拿鐵，5.4折（原價130元、特價70元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵，6折（原價55元、特價33元）
◾八女抹茶拿鐵，6折（原價55元、特價33元）
◾莎朗嘿柚韓柚風味青茶，5.7折（原價75元、特價43元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP｜12月10日10:00至12月12日
◾中杯單品美式12杯600元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵12杯660元，6.1折（原價90元、特價55元）
◾大杯熱卡布奇諾12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾私品茶65元系列12杯479元，6.1折（原價65元、特價40元）
📍門市｜12月11日至12月15日
◾特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧特大杯寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月13日至12月15日
◾可口可樂 纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾樺達硬喉糖 甘草金桔檸檬買1送1，5折（原價42元、特價21元）
◾味味一品麻辣臭豆腐麵買1送1，5折（原價59元、特價30元）
◾翠果子 超大葡萄乾買2送2，5折（原價40元、特價20元）
🟡小北百貨
📍門市｜12月12日、12月25日、12月31日至1月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）