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美國聯邦調查局(FBI)局長瑞伊(Christopher Wray)11日宣布，他將在總統當選人川普(Donald Trump)明年1月上任之前先行請辭。根據FBI公布的談話內容，瑞伊表示，在經過數週來的審慎思考後，他決定做到現任政府明年1月任期結束後就請辭，認為這對FBI將是件正確的事。將在明年1月20日宣誓就職的川普已經宣布，提名他的堅定擁護者巴特爾(Kash Patel)來取代瑞伊擔任FBI局長，並對瑞伊辭職表示歡迎。瑞伊是在2017年在川普的第一個總統任期中，被任命來領導這個擁有3萬8千多人的機構，但川普在這之後就對這項選擇感到失望。瑞伊的10年任期還剩下3年，但他面臨川普上任後被開除的可能性。川普在他的社群媒體平台「真實社群」( Truth Social)發文說，瑞伊要請辭對美國來說是很棒的一天，因為這將終結所謂的美國不公正部(Department of Injustice)武器化。川普表示，在瑞伊的領導下，FBI毫無原因地非法來搜索他的家，非常努力地對他進行非法彈劾與起訴，並且竭盡所能的干擾美國的成功與未來。FBI在2022年8月突襲了川普在佛羅里達州「海湖俱樂部」(Mar-a-Lago)的寓所，以收回未經白宮授權取得的最高機密文件。更多中央廣播電臺新聞