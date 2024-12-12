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美國電動車大廠特斯拉（Tesla）週三股價上漲近6%，加上美國太空探索技術公司（SpaceX）與投資人達成高達12.5億美元的內部股分購買協議，使公司估值飆升，馬斯克（Elon Musk）個人資產淨值水漲船高，增至近4400億美元，成為身家達此門檻的第一人。綜合《彭博社》、《CNBC》等外媒報導，特斯拉股票今年以來已上漲約71%，當中大部分漲幅都是自川普（Donald Trump）贏得美國總統大選後實現的。高盛、摩根史丹利、美國銀行的分析師，也紛紛上調了特斯拉的價格目標，發布了看漲報告，認為市場正在對特斯拉採取更具前瞻性的態度，包括其人工智慧發展機會。先前因為核心業務流失、來自中國的競爭加劇等原因，馬斯克的身家淨值一度下滑超過2000億美元，但是川普勝選後，身為川普最大金主之一，馬斯克身價隨之暴漲，不只頻繁陪同川普與世界領袖們會晤、出席重要場合，還將領導新的政府效率部門。此外，馬斯克創辦並擔任執行長的SpaceX，本週也從員工和其他公司內部人士，以每股185美元，達成總值約12.5億美元的內部股分購買協議，使這家民營的太空探索公司估值達到3500億美元，成為全球最有價值的私人初創公司。這是SpaceX慣常每年二次、容許員工套現的活動之一，不涉及公司本身集資。SpaceX估值飆升，甚至超越美國頂級的國防承包商，擠身標普500強美國公司的前25名，進一步鞏固了其在航太產業的主導地位，不只是衛星發射市場（主力為獵鷹系列火箭Falcon rockets），星鏈（Starlink）、星艦（Starship）發展也都持續取得傲人成績。