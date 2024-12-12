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▲全家雙12取件優惠，只要12元喝美式、燒仙草，比買一送一更便宜。（圖／全家提供）

▲7-11雙12取件優惠，即起至12月15日推出OPENPOINT會員限定到門市取貨送「7元購物金」活動。（圖／7-11提供）

雙12購物節今日登場！看準折扣在線上買買買的同時，全家、7-11取件優惠也千萬別錯過，其中全家便利商店即起到12月24日前，到門市取貨且主動出示會員，送12元燒仙草、大杯美式，搭配自帶杯還可折扣5元，每杯只要7元爽喝。全家雙12優惠來了，自12月11日起至12月24日前，到全家完成包裹取件，主動「出示會員條碼或報手機號碼」，送12元燒仙草（原價65元）/ 特濃美式（原價55元），優惠券擇一兌換（限量30萬組），且可疊加自帶杯折扣5元優惠，每杯只要7元喝，相當於下殺1.1折。貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。7-11即起至12月15日推出OPENPOINT會員限定到門市取貨送「7元購物金」活動，取貨時，兌換截止日為12月22日，數量有限、送完為止。每一件包裹可獲得5元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，