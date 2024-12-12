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▲▼Hebe（田馥甄）女神外表下藏著一顆無厘頭的童心。（圖／田馥甄臉書、DirectionSense、田馥甄微博）

▲▼Hebe田馥甄半素顏模樣掀起粉絲熱烈討論。（圖／Hebe Tien IG）

Hebe（田馥甄）入行23年，除了是女子天團S.H.E成員，2010年單飛後憑空靈唱腔、甜美外貌被歸類「文青系女神」，休假時喜歡分享私下生活的她，昨（11）日半夜公開兩張半素顏、沒有修圖的自拍照，真實狀態好得出奇，彷彿一位女大學生，很難想像本人已經41歲，吸引6.6萬人按讚。曝光的照片沒有濾鏡或後製修飾，可見只化淡妝的Hebe在家中窗戶旁玩自拍，她一頭棕色過肩長髮側撥，秀出極具個性的耳環，一張精緻五官輪廓現形，自然光打在臉上，更凸顯幾近零瑕疵的膚況，不但沒有任何痘疤、肉眼也不見毛細孔，整體散發少女感，視覺年紀至少減掉15歲。Hebe沒有附加文字敘述，只放上有閃光、房子等符號，貼文一發布，粉絲留言驚呼：「太美了吧」、「深夜福利」、「怎麼還是覺得很青春」、「完全是我女神」、「漂亮的有點過分！」其中一張相片，疑似Hebe的媽媽在她身後意外入鏡，粉絲表示：「媽媽在身邊就是幸福」、「有媽的孩子像乖寶！」