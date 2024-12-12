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桃園市長張善政上任即將滿兩年，《TVBS民調中心》11日公布的最新民調，桃園市民對張善政擔任市長以來的施政表現，有53%表示滿意，較今年1月就任滿一年時的45%提高8個百分點，不滿意比例為12%，降低7個百分點。桃園市民對張善政擔任市長以來的施政表現，《TVBS民調中心》民調結果顯示，有53%表示滿意，較今年1月就任滿一年時的45%提高8個百分點，不滿意比例為12%，降低7個百分點，另外35%的市民沒有表示意見。整體而言，張善政的施政滿意度是上任以來最高，但仍有部份民眾對張善政的施政並不熟悉。交叉分析顯示，50-59歲桃園市民，對張善政施政滿意度最高，為63%，相較就任一年時上升16個百分點，11%不滿意，26%沒有表示意見。40-49歲及60歲以上民眾，滿意度皆在五成五左右，其中40-49歲有55%表示滿意，但有19%不滿意，不滿意的比例高於其他年齡民眾。 20-29歲及30-39歲民眾皆有四成五左右表示滿意，不滿意的比例在一成上下，而沒有意見的比例高於四成五，值得注意。地區方面，中壢區民眾對市長張善政的滿意度最高，有61%表示滿意，相較前一次調查提高18個百分點，增加幅度最大，僅11%不滿意，28%沒有意見。平鎮龍潭、楊梅新屋及龜山大園地區民眾，滿意度皆在五成五上下，其中楊梅新屋滿意度提高16個百分點至56%，不滿意的比例減少9個百分點至13%，另外31%沒有表示意見。桃園區及八德大溪民眾滿意度約四成五，其中桃園區滿意度略減3個百分點至44%，但不滿意的比例也略減3個百分點至15%。該民調是《TVBS民調中心》於11月20日至26日晚間進行的調查，抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，共接觸1,016位20歲以上桃園市民，成功訪問有效樣本919位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為± 3.2個百分點以內。