我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓紅襪在自由市場眼看兩大左投Blake Snell，與Max Fried相繼與洛杉磯道奇，和紐約洋基達成簽約，紅襪也在今啟動交易補強先發輪值，根據大聯盟官方指出，「紅襪送出4位農場潛力新秀，其中有2位為大聯盟百大新秀，向芝加哥白襪交易來王牌左投Garrett Crochet。」波士頓媒體《CBS Boston》透露，「紅襪拿出農場排名第4、聯盟百大新秀第25名的捕手Kyle Teel，農場第5、百大新秀第54的外野受Braden Montgomery，與3A內野手Chase Meidroth和2A投手Wikelman Gonzalez，向白襪換來左投Crochet。紅襪在自由市場開市前，總管Craig Breslow就直言：「球團要在自由市場中拿下一名頂級左投」，但隨著紅襪在Fried爭奪戰不敵洋基後，紅襪馬上啟動交易，而引進左投Crochet，根據《CBS Boston》透露，「紅襪至少還會在自由市場上引進一名先發等級的右投，其中賽揚右投Corbin Burnes也是紅襪鎖定的目標。」現年25歲的左投Crochet，還有2年的控制權，本季Crochet共32場出賽皆為先發登板，在146局投球中，拿下6勝、12敗、防禦率3.57、送出209次三振，今年更是首度入選明星賽。