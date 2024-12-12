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台北市內湖區發生一對母女遭詐騙集團騙走高達1200萬積蓄，又因為報警遭到員警嘲諷，本月8日在家輕生，事件爆發後，引發民眾關注。警方火速在10日逮捕4名車手，移送士林地檢署複訊，檢方聲押黃姓車手獲准，楊男、謝男各以5萬元交保。11日士檢再聲押涉嫌取款100萬元的王姓車手獲准。士林地方法院指出，王姓被告涉犯加重詐欺、洗錢、行使偽造文書、參與犯罪組織等罪嫌疑重大，有事實足認有再犯之虞，有羈押必要，應予羈押；但並無證據證明有串證之虞，不予禁見通信。據了解，內湖警分局10日上午先逮捕35歲楊男、20歲黃女兩名車手，楊獲五萬元交保、黃女遭羈押禁見；同日傍晚再逮18歲謝男與24歲王男兩名車手，兩人供稱「不知自己在當車手」，檢方仍依加重詐欺、偽造文書、洗錢等罪起訴，諭知謝男五萬元交保，聲押禁見王男，士林地院考量王有再犯之虞，裁定羈押、未禁見目前警方已查出本案共有10名涉案車手，其中5人已入監服刑或遭收押，楊男等4人自10日起陸續落網後，有2人被押，統計全案已有7人被關或被押、2人獲交保，僅剩1人還在逃。檢警調查發現，謝男是在今年8月間向被害人收款50萬元，王男也是8月間收款一百萬元，警方鎖定兩人身分，前往新竹逮捕謝男、在高雄緝逮捕王男，不過2車手供稱，是在臉書應徵收款工作，一次可收取五％佣金，不知擔任車手，甚至因此害母女輕生。此外警方也發現，楊男等4名車手自7月開始，分別向輕生的婦人收20萬至一百萬元不等詐款，得手後立即上繳給收水手，警方已查扣15個人頭帳戶，但與報案時間相隔兩個月，帳戶內款項幾乎被提領一空，還有帳戶僅剩零錢而已。