我是廣告 請繼續往下閱讀

前立法院長王金平日前拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，民進黨立委沈伯洋卻痛批，這就是「一國兩制」的概念。對此，資深媒體人黃揚明指出，民間有股力量盼促成兩岸重新回暖，所以連王金平都出手了。黃揚明11日在節目《大新聞大爆卦》表示，現在是民進黨最需要「抗中保台」這張牌的時候，而其實有很多民間人士在為兩岸交流努力，就連王金平都出手了，馬前總統辦公室也肯定王金平的兩岸論述。黃揚明認為，民間有一股力量，很希望促成兩岸重新回暖、回春。不過大部分綠營主流意見，看起來是不買單的，連「雙城論壇」都不給所謂正面的評價，不過他不認為陸委會有guts直接停辦。黃揚明直言，理論上來說，兩岸有交流，最不容易擦槍走火；但若綠營有人要把所有交流都打成統戰，後續的責任，執政黨就要面對。